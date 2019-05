Diretta Brescia Ascoli/ Streaming video e tv: sarà festa per i lombardi? (Serie B)

Brescia Ascoli verrà diretta dal signor Baroni, e si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 1 maggio: nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2018-2019 siamo arrivati alla 36^ giornata, e le rondinelle hanno la possibilità di ottenere la promozione diretta in anticipo. L’aritmetica arriverebbe con una vittoria e una mancata affermazione da parte del Palermo, oppure pareggiando a fronte di una sconfitta rosanero; i siciliani saranno in campo nel lunch match e dunque il Brescia potrà sapere in anticipo se la festa potrà scattare in serata. La sconfitta contro il Lecce, nella sfida diretta per il primo posto, è insomma stata indolore a patto che, ovviamente, la squadra di Eugenio Corini non crolli sul più bello; l’Ascoli ha messo le mani sulla salvezza con tre giornate di anticipo e potrebbe ancora inserirsi nella lotta ai playoff: deve recuperare 3 punti al Perugia ma il problema principale è rappresentato dalle squadre davanti a sè. I marchigiani arrivano dal convincente pareggio di Cittadella, secondo risultato utile consecutivo ma anche punto numero 11 nelle ultime sei giornate. Attendiamo dunque la diretta di Brescia Ascoli, nel frattempo possiamo dare uno sguardo ravvicinato alle possibili scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Brescia Ascoli non è disponibile: sarà la nuova piattaforma DAZN a mandare in onda la partita, che dunque è riservata esclusivamente agli abbonati che, attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, la potranno seguire in diretta streaming video avendo la possibilità, qualora possano avvalersi di una smart tv con connessione a internet, di installare direttamente l’applicazione sullo schermo.

Corini potrebbe fare una sola modifica “tecnica” per Brescia Ascoli: riportare cioè Dimitri Bisoli nel ruolo di mezzala e riproporre Spalek sulla trequarti, a supporto di Alfredo Donnarumma e Torregrossa. L’altro cambio sarà forzato perchè Sabelli è squalificato: il terzino destro allora dovrebbe essere Mateju, con Martella che giocherà titolare a sinistra. Conferma per Cistana e Simone Romagnoli a protezione di Alfonso, mentre in mediana Tonali comanderà un reparto nel quale Dessena, Leonardo Morosini e Ndoj si giocano il posto da interno. Nell’Ascoli conferma per Lanni tra i pali con Valentini e Brosco davanti a lui; Andreoni e Rubin giocheranno come terzini, Frattesi e Cavion saranno i due interni di centrocampo con Casarini che reclama la maglia da playmaker, in un naturale turnover che potrebbe essere disposto da Vincenzo Vivarini. Ardemagni e Rosseti invece dovrebbero nuovamente giocare come attaccanti, Ciciretti e Ninkovic entrano in ballottaggio per la trequarti.

Per scommettere su Brescia Ascoli sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: naturalmente le rondinelle sono nettamente favorite e hanno una quota sulla loro vittoria (identificata dal segno 1) pari a 1,25 volte la somma investita, mentre con il segno 2 per il successo dei marchigiani si arriva da un valore che addirittura corrisponde a 12,00 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare 5,50 volte la giocata con questo bookmaker.



