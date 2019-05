Diretta Brescia Benevento/ Streaming video DAZN: Bucchi prepara i playoff (Serie B)

Brescia Benevento, diretta dall’arbitro Pillitteri, che si gioca sabato 11 maggio alle ore 15.00, sarà una delle sfide della trentottesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Ultimo turno con il Brescia che saluterà il suo pubblico dopo il trionfo in campionato, un primo posto che ha riportato le Rondinelle nella massima serie dopo 8 anni. In questo turno il Brescia riceverà anche il trofeo destinato alla formazione vincitrice del campionato cadetto, visto che i 4 punti di vantaggio rendono impossibile la rimonta del Lecce, che ad ogni modo punta la promozione senza troppo curarsi della posizione. Dopo il pirotecnico e rocambolesco 3-3 contro il Padova, riacciuffato al 94′ dopo aver subito gol appena prima, il Benevento ha ufficialmente chiuso la sua regular season al quarto posto: i sanniti inizieranno i play off dal secondo turno, dando l’assalto a quella Serie A perduta solo l’anno scorso e che vogliono assolutamente riconquistare.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Brescia Benevento non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA BENEVENTO

Le probabili formazioni di Brescia-Benevento, sfida che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Padroni di casa schierati da mister Corini con un 4-4-2 con in campo dal primo minuto Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Cistana, Mateju; Tonali, Bisoli, Martinelli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. Risponderà il Benevento di Bucchi con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Montipò; Letizia, Volta, Antei, Di Chiara; Tello, Del Pinto, Bandinelli, Improta; Coda, Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Brescia favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Benevento. Vittoria interna quotata 2.15 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.50 la quota del pareggio e Bet365 propone a 3.90 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.80 l’over 2.5 e 2.00 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA