Diretta Brescia Salernitana/ Streaming video DAZN: capolista favorita (Serie B)

Brescia Salernitana, diretta dall’arbitro Ivano Pezzuto della sezione Aia di Lecce, è l’anticipo delle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 22 aprile 2019, per la trentaquattresima giornata di Serie B che si disputa per intero nel giorno di Pasquetta. L’appuntamento sarà naturalmente presso lo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, dove i tifosi locali sperano che Brescia Salernitana possa essere una nuova tappa del cammino delle Rondinelle verso la promozione. Il Brescia è capolista con 60 punti e arriva da una vittoria a Livorno nella scorsa giornata: la strada è ben tracciata, ma naturalmente adesso servirà non sbagliare la volata finale, soprattutto nelle partite che sono sulla carta da vincere, come quella di oggi. A Brescia infatti arriva una Salernitana discreta, ma che con 38 punti non ha più ambizioni playoff e d’altro canto non dovrebbe nemmeno rischiare in ottica salvezza: i campani però sono in forma, come dimostra la bella vittoria sul Cittadella nella scorsa giornata, dunque cercheranno un risultato di prestigio al Rigamonti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Salernitana non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Rigamonti, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SALERNITANA

Leggiamo ora le probabili formazioni previste per Brescia Salernitana. Poche sorprese per Eugenio Corini, che dovrebbe schierare la capolista con il consueto 4-3-1-2: Alfonso in porta; Sabelli terzino destro, i due centrali Romagnoli e Cistana più Martella a completare la difesa come terzino sinistro; a centrocampo il terzetto composto da Ndoj, Tonali e Bisoli, infine il reparto offensivo con Spalek trequartista in appoggio ai due attaccanti Torregrossa e Donnarumma. Passando alla Salernitana, disegniamo per mister Angelo Gregucci il modulo 4-5-1: in porta Micai, protetto dalla retroguardia a quattro con Pucino, Migliorini, Mantovani e Lopez da destra a sinistra. A centrocampo gli esterni Casasola a destra e Jallow a sinistra, più Anderson, Di Tacchio e Odjer nel cuore della mediana, infine ecco Djuric come unica punta e riferimento della manovra offensiva.

PRONOSTICO E QUOTE

Appare a senso unico il pronostico di Brescia Salernitana. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai ci dicono che il segno 1 è infatti proposto a 1,50, mentre poi si sale di parecchio già in caso di pareggio, perché il segno X è quotato a 4,00. Infine, un colpaccio esterno della Salernitana varrebbe 6,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



