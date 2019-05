Diretta Brighton Manchester City/ Streaming video e tv: match point Guardiola

Brighton Manchester City, in diretta dall’Amex Stadium oggi pomeriggio, domenica 12 maggio 2019 alle ore 16.00, sarà una delle sfide in programma nell’ultima giornata della Premier League inglese. La squadra di Guardiola è arrivata all’appuntamento cruciale della stagione dopo una serie di tredici vittorie consecutive che ha reso possibile il sogno della conquista della Premier, che sembrava saldamente nelle mani del Liverpool. Il Brighton è già salvo ma in Inghilterra è usanza comune non lasciare campo libero anche a obiettivi acquisiti, ne sa qualcosa l’Arsenal che proprio contro il Brighton la settimana scorsa ha visto sfumare la possibilità di qualificarsi in Champions League attraverso il campionato. Il Manchester City punta all’ultimo sforzo che gli regalerebbe il secondo titolo nazionale consecutivo, il quarto negli ultimi sette anni, rifacendosi della beffarda eliminazione dalla Champions League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brighton Manchester City sarà una sfida trasmessa in diretta tv sul satellite per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 204, Sky Sport Arena, con diretta streaming video via internet disponibile per chi si collegherà sul sito skygo.sky.it e potrà vedere la partita tramite smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON MANCHESTER CITY

Ecco adesso quali dovrebbero essere le probabili formazioni di Brighton Manchester City. Oggi pomeriggio all’Amex Stadium, i padroni di casa saranno schierati con un 4-3-3 dal tecnico Hughton con questo undici titolare: Ryan; Saltor, Duffy, Dunk, Bernardo; Gross, Stephens, Bissouma; Jahanbakhsh, Murray, March. Risponderà il Manchester City con un 4-3-3 disegnato dall’allenatore Guardiola e questa formazione: Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Foden, Gundogan, Bernardo Silva; David Silva, Aguero, Sterling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Manchester City favorito per la conquista dei tre punti per il titolo in casa del Brighton. Vittoria interna quotata 19.00 da Eurobet, pareggio proposto a una quota di 8.00 da William Hill mentre Bet365 fissa a 1.12 la quota per la vittoria in trasferta. Gol realizzati quotati 1.40 per l’over 2.5 e 2.85 per l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA