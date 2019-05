Diretta Cagliari Lazio/ Streaming video e tv: ultima spiaggia biancoceleste (Serie A)

Cagliari Lazio, partita diretta dal signor Fabbri, si gioca sabato 11 maggio alle ore 18.00, sarà una delle sfide della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I sardi non sono ancora salvi dopo la beffarda sconfitta subita a Napoli, con un rigore molto dubbio al 95′ che ha sancito la sconfitta dei rossoblu, che comunque possono gestire 8 punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo a 3 giornate dalla fine e, salvo clamorosi scenari, dovrebbero essere certi della permanenza nel massimo campionato. La Lazio dalla sua arriva da un’altra rovinosa sconfitta in casa contro l’Atalanta, che i biancocelesti dovranno affrontare mercoledì 15 in finale di Coppa Italia. Competizione che potrebbe diventare l’unica porta aperta per l’Europa per la squadra di Simone Inzaghi, soprattutto se non dovesse riuscire a fare risultato alla Sardegna Arena e dunque non migliorare la sua ottava posizione in classifica.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Cagliari Lazio sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 202 del satellite (Sky Sport Serie A) e seguire l’incontro anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO

Prima che la partita abbia inizio, andiamo a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Cagliari Lazio, sfida che andrà in scena alla Sardegna Arena di Cagliari. Padroni di casa schierati da mister Maran con un 4-3-1-2 con in campo dal primo minuto Cragno, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Padoin, Cigarini, Deiola, Barella, Joao Pedro, Pavoletti. Risponderà la Lazio di Simone Inzaghi con un 4-3-3 e questo undici titolare: Strakosha, Patric, Acerbi, Bastos, Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Lazio favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Cagliari. Vittoria interna quotata 3.50 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.60 la quota del pareggio e Bet365 propone a 1.90 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.75 l’over 2.5 e 2.00 l’under 2.5.



