Diretta Cagliari Milan Primavera/ Streaming video e tv: rossoneri a forte rischio

Cagliari Milan Primavera, diretta dall’arbitro Valerio Maranesi della sezione Aia di Ciampino, è una partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. L’appuntamento è fissato per le ore 11.00 di questa mattina, sabato 27 aprile 2019. Cagliari Milan Primavera vedrà le due formazioni scendere in campo con obiettivi ben diversi e certamente più positivi per i rossoblù sardi, che sono reduci da un travolgente successo per 0-4 in casa dell’Udinese dopo un rovescio con il Palermo e hanno 36 punti in classifica, dunque sono in piena corsa per un posto ai playoff, che il Cagliari raggiungerà se chiuderà la stagione al sesto posto, che in questo momento i sardi condividono con il Chievo. Scenario ben diverso per il Milan, che sta vivendo un campionato pessimo e con appena 25 punti è a forte rischio retrocessione. Settimana scorsa la vittoria con il Sassuolo ha portato un respiro di sollievo, ma i rossoneri sono penultimi e questo a fine anno vorrebbe dire appunto retrocessione, mentre la terzultima e la quartultima saranno costrette ai playout, dunque la missione salvezza non sarà facile per i rossoneri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Cagliari Milan Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 11.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN PRIMAVERA

Analizziamo adesso le probabili formazioni attese per Cagliari Milan Primavera. Max Canzi dovrebbe schierare il suo Cagliari con il modulo 4-3-3: Kouadio, Boccia, Cadili e Carboni da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti a Daga. A centrocampo invece i possibili titolari sono Ladinetti, Marongiu e Marigosu, infine ecco il tridente offensivo con la prima punta Lombardi e le due ali Contini e Doratiotto. La replica del Milan di Federico Giunti dovrebbe passare da uno speculare 4-3-3: in porta Plizzari, protetto dalla retroguardia a quattro composta da Bellanova, Merletti, Djalò e Negri; a centrocampo invece disegniamo il terzetto composto da Brescianini, Brambilla e Sala, infine ecco in attacco Maldini e Capanni in appoggio al centravanti rossonero Tsadjout.



© RIPRODUZIONE RISERVATA