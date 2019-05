Diretta Cagliari Napoli Primavera/ Streaming video e tv: sardi per i play off!

Cagliari Napoli primavera, diretta dall’arbitro Giuseppe Repace, venerdì 10 maggio 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato Primavera 1. Pareggiando in casa della Roma, nell’ultimo turno di campionato, i sardi hanno dimostrato di puntare fortemente ai play off e di poterseli giocare fino in fondo, al momento sesti, nell’ultimo posto utile della post season, con un punto di vantaggio sul Chievo e quattro sulla Juventus. Il Napoli ha interrotto una lunga serie di ko consecutivi (di cui l’ultimo con l’Atalanta) battendo il Sassuolo in casa con un rotondo 3-0, portandosi a +7 sulla zona retrocessione e arrivando a un passo dalla matematica salvezza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Cagliari Napoli primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 60 di Sportitalia, con diretta streaming video via internet disponibile per chi si collegherà sul sito sportitalia.com e potrà vedere la partita tramite smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli nel campionato Primavera 1. Sardi schierati con un 4-3-3 dal tecnico Max Canzi con questo undici titolare: Daga; Kouadio, Boccia, Carboni, Cadili; Lombardi, Lella, Kanyamuna; Marigosu, Verde, Doratiotto. Risponderà il Napoli con un 3-4-1-2 disegnato dall’allenatore Roberto Baronio e questa formazione: Idasiak; Zanoli, Esposito, Manzi; Mezzoni, Lovisa, Mamas, Zedadka; Gaetano; Sgarbi, Palmieri.



