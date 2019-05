Diretta Carpi Cremonese/ Streaming video DAZN: i lombardi vedono i playoff (Serie B)

Carpi Cremonese, partita diretta dal signor Volpi, è una delle partite che rientrano nella 36^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019: squadre in campo alle ore 15:00 di mercoledì 1 maggio per il turno infrasettimanale. Grazie alla roboante vittoria di Salerno gli emiliani si sono rimessi in corsa per giocare almeno il playout: la salvezza diretta resta sostanzialmente fuori portata (il Crotone ha 8 punti di vantaggio a parità di partite) mentre lo spareggio dista 3 lunghezze, quelle di margine che in questo momento ha il Livorno. Il Carpi deve dunque sfruttare la gara casalinga e provare a ridurre il distacco; se la vedrà però con una Cremonese che ha vinto quattro delle ultime cinque partite, è imbattuta da otto turni e grazie al successo in extremis contro il Foggia ha ottenuto la salvezza aritmetica, potendo adesso puntare ai playoff che sono lontani appena un punto. La grande occasione ce l’ha dunque la squadra di Massimo Rastelli, che arriva all’appuntamento in piena salute; vedremo come andranno le cose nella diretta di Carpi Cremonese, intanto noi possiamo valutare le scelte dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Cremonese non è disponibile: sarà la nuova piattaforma DAZN a mandare in onda la partita, che dunque è riservata esclusivamente agli abbonati che, attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, la potranno seguire in diretta streaming video avendo la possibilità, qualora possano avvalersi di una smart tv con connessione a internet, di installare direttamente l’applicazione sullo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CREMONESE

Ovviamente Fabrizio Castori dovrebbe confermare, per Carpi Cremonese, la squadra che ha vinto all’Arechi: la prima punta sarà Karamoko Cissé che ha segnato i primi due gol in Serie B, alle sue spalle agirà Crociata in luogo di trequartista e il centrocampo sarà schierato a quattro con i due centrali che dovrebbero essere Mattia Vitale e Coulibaly, mentre sugli esterni Rolando e Marsura sono pronti ad aumentare la pericolosità offensiva degli emiliani. Pachonik e Pezzi copriranno sugli esterni, Sabbione e Fabrizio Poli proteggeranno il portiere Piscitelli. La Cremonese perde Castrovilli per squalifica: ci sarà spazio per Castagnetti al centro del campo, Arini sarà come sempre posizionato davanti alla difesa con Daniele Croce confermato sull’altra mezzala. Gli esterni in linea con questi tre mediani dovrebbero nuovamente essere Mogos e Renzetti; in difesa davanti ad Agazzi giocheranno Terranova, Antonio Caracciolo e Claiton dos Santos mentre nel reparto offensivo Strizzolo si gioca il posto con Montalto per affiancare Antonio Piccolo.

QUOTE E SCOMMESSE

Carpi Cremonese è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui le due squadre hanno una identica probabilità di vincere: le quote previste per il segno 1 (successo interno degli emiliani) e il segno 2 che identifica l’affermazione dei grigiorossi darebbero entrambe un guadagno pari a 2,75 volte la somma messa sul piatto. Vale leggermente di più l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso vincereste una cifra corrispondente a 3,00 volte la puntata.



