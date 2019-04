Diretta Carpi Pescara/ Streaming video DAZN: obiettivi opposti (Serie B)

Carpi Pescara, diretta dall’arbitro Daniele Minelli della sezione Aia di Varese, si gioca allo stadio Sandro Cabassi della città emiliana questa sera, lunedì 22 aprile 2019 alle ore 21.00. Siamo nel giorno di Pasquetta, che per il calcio italiano sarà soprattutto la giornata dedicata al trentaquattresimo turno del campionato di Serie B 2018-2019. Sicuramente Carpi Pescara sarà una delle partite più interessanti di oggi, anche se gli obiettivi saranno radicalmente opposti: gli emiliani, fanalino di coda con appena 25 punti in classifica e reduci da una pesante sconfitta sul campo del Lecce, devono fare risultato per tenere accesa la fiammella della speranza, ma naturalmente non sarà semplice contro un Pescara molto più ambizioso. Gli abruzzesi arrivano da un pareggio contro il Perugia e hanno 49 punti in classifica: il sogno della promozione diretta appare ormai sfumato, ma il Pescara è comunque in piena zona playoff e darà il massimo per conseguire la migliore posizione possibile nella griglia degli spareggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Pescara non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Cabassi, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PESCARA

Vediamo adesso che cosa ci dicono le probabili formazioni per Carpi Pescara. Fabrizio Castori potrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 4-4-1-1: Piscitelli in porta, protetto dalla retroguardia a quattro composta da destra a sinistra da Pachonik, Cresci, Suagher e Pezzi; a centrocampo ecco la coppia mediana formata da Vitale e Coulibaly più i due esterni, Pasciuti a destra e Marsura a sinistra. Infine Crociata agirà sulla trequarti in appoggio alla prima punta Arrighini. La replica del Pescara di Giuseppe Pillon dovrebbe invece passare dal 4-3-3 con Fiorello in porta; davanti a lui Ciofani terzino destro, Del Grosso a sinistra e i due centrali Bettella e Perrotta. A centrocampo disegniamo un terzetto composto da Crecco, Brugman e Memushaj, infine in attacco i due esterni Marras e Sottil in appoggio alla prima punta Mancuso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Carpi Pescara. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano favoriti gli ospiti: il segno 2 varrebbe infatti 2,40 volte la posta in palio. Si sale poi a quota 3,05 con una vittoria casalinga del Carpi (naturalmente segno 1), infine ecco la quota di 3,15 in caso di pareggio e quindi di segno X.



