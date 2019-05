Diretta Carpi Venezia/ Streaming video DAZN: Cosmi vuole la salvezza (Serie B)

Carpi Venezia, diretta da Illuzzi, si gioca sabato 11 maggio alle ore 15.00, sarà una delle sfide della trentottesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Gli emiliani alzano bandiera bianca dopo un ciclo che negli ultimi anni li aveva visti essere sempre protagonisti in Serie B e vivere il loro primo e finora unico campionato di Serie A della loro storia. Retrocessione amara ma di fatto inevitabile viste le partite disputate dalla compagine biancorossa; l’ultimo atto sarà la sfida contro un Venezia che, dopo la vittoria del Foggia contro il Perugia, ora sarebbe retrocesso. Solo con una vittoria allo stadio Cabassi i lagunari potranno sperare di riacciuffare i play out, Serse Cosmi ci crede ma l’esito della stagione a questo punto non è più nelle sole mani della formazione lagunare, il che naturalmente complica i piani del tecnico.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Carpi Venezia non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VENEZIA

Le probabili formazioni di Carpi-Venezia, sfida che andrà in scena allo stadio Cabassi di Carpi. Padroni di casa schierati da mister Castori con un 4-3-3 con in campo dal primo minuto Piscitelli; Pachonik, Kresic, Poli, Pezzi; Coulibaly, Sabbione, Crociata; Cissé, Mustacchio, Marsura. Risponderà il Venezia di Cosmi con un 4-5-1 e questo undici titolare: Vicario, Coppolaro, Domizzi, Modolo, Mazan; St.Clair, Segre, Besea, Schiavone; Di Mariano, Bocalon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Venezia favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Carpi. Vittoria interna quotata 3.90 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.40 la quota del pareggio e Bet365 propone a 1.95 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.75 l’over 2.5 e 2.10 l’under 2.5.



