Diretta Carrarese Cuneo/ Streaming video e tv: ultime speranze biancorosse (Serie C)

Carrarese Cuneo verrà diretta dal signor Mario Cascone, e si gioca sabato 27 aprile alle ore 16.30: sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. L’ultimo ko a Siena è costato ai marmiferi l’aggancio al quinto posto proprio da parte dei bianconeri, ma per la squadra di Silvio Baldini c’è solo da capire quale sarà la posizione dalla quale si affronteranno i play off di fine stagione, dovendo però registrare il fatto che i gialloblu, soprattutto nel primo scorcio di stagione, avevano sperato di poter correre per la promozione diretta in Serie B o comunque di andare direttamente alla fase nazionale dei playoff. Resta appesa a un filo la salvezza del Cuneo, che ha comunque pareggiato in casa con l’Albissola restando a -2 dai liguri. I piemontesi potrebbero comunque giocarsi i play out con la Lucchese, ma dovranno fare attenzione alle notizie che arriveranno riguardo le vicissitudini societarie che potrebbero vanificare gli sforzi di una squadra rimasta in corsa per la salvezza nonostante 21 punti di penalizzazione, e che al netto di quanto deciso dalla Giustizia Sportiva sarebbe stata in piena corsa per i playoff.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Carrarese Cuneo non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul satellite né sul digitale terrestre. La partita si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento a elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE CUNEO

Le probabili formazioni di Carrarese Cuneo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1 impostato dall’allenatore Baldini, schierati con Mazzini; Rosaia, L. Ricci, Karkalis, G. Ricci; Varone, Cardoselli; Bentivegna, Biasci, Tavano; Maccarone. Risponderà il Cuneo allenato da Scazzola con un 3-5-2 e questo undici titolare: Cardelli; Tafa, Cristini, Castellini; Spizzichino, Bobb, Paolini, Said, Bertoldi; Defendi, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita la Carrarese per la vittoria interna contro il Cuneo. Vittoria in casa quotata 1.70 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.40 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 4.80 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 1.90 per l’over 2.5 e di 1.80 per l’under 2.5 proposta da Bwin.





