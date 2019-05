Diretta Carrarese Pisa/ Streaming video tv: derby toscano nei playoff di Serie C

Carrarese Pisa, in diretta domenica 19 maggio alle ore 16,30 dallo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C 2018-2019. I gialloazzurri si sono guadagnati la fase nazionale superando due turni dei play off. Dopo aver piegato la Pro Patria in casa, hanno compiuto l’impresa sul campo della Pro Vercelli, battuta con un gol nel recupero. I marmiferi ora se la vedranno contro un Pisa che ha chiuso al terzo posto la sua corsa in campionato e che ora vuole giocarsi nei play off il buono stato di forma evidenziato in un finale di campionato in crescendo nella parte conclusiva della regular season.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Carrarese Pisa non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati elevensports.it che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PISA

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Carrarese Pisa, sfida che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Padroni di casa schierati da mister Baldini con un 4-2-3-1 con in campo dal primo minuto Mazzini; Carissoni, Ricci, Murolo, Scaglia; Varone, Cardoselli; Bentivegna, Piscopo, Valente; Maccarone. Risponderà il Pisa di D’Angelo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Gori; Lisi, Benedetti, Meroni; Minesso, Gucher, Di Quinzio, Birindelli; Marin; Pesenti, Masucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Carrarese favorita dai bookmaker per la conquista della vittoria contro il Pisa. Vittoria interna quotata 2.45 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.35 la quota del pareggio e Bet365 propone a 2.75 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.15 l’over 2.5 e 1.60 l’under 2.5.



