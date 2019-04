Diretta Casertana Potenza/ Streaming video e tv: falchetti verso i playoff (Serie C)

Casertana Potenza, diretta dal signor Daniele Rutella, si gioca alle ore 15:00 di domenica 28 aprile: giunti alla 37^ giornata nel campionato di Serie C 2018-2019, le partite del girone C come quelle degli altri gruppi si giocano in contemporanea per garantire la regolarità nella varie lotte. Reduce dal ko di Reggio Calabria, la Casertana ha leggermente rallentato la sua corsa e rischia nuovamente di rimanere fuori dai playoff, anche se Viterbese e Rende che ci provano dovrebbero sorpassare altre tre squadre; i falchetti possono anche aspirare a guadagnare una posizione scavalcando la Virtus Francavilla mentre il Potenza per contro ha bisogno di un punto per blindare il suo quinto posto. Campionato splendido quello dei lucani, che hanno svoltato nel girone di ritorno: la sconfitta di Trapani è stata la prima in 15 partite, nelle ultime sette sono arrivate cinque vittorie e in questo modo la neopromossa si è garantita con largo anticipo la partecipazione ai playoff, anche se in ogni caso non sarà migliorata la posizione di classifica attuale. Aspettiamo allora che le due squadre facciano il loro ingresso in campo per la diretta di Casertana Potenza, nel frattempo valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni per la sfida del Pinto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Potenza non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA POTENZA

Sandro Pochesci lascerà posto al suo vice in Casertana Potenza, essendo squalificato; mancherà anche D’Angelo che dovrebbe essere sostituito da uno tra Cigliano e Santoro, al fianco di De Marco che sarà il playmaker della squadra campana con Vacca schierato dall’altra parte. Blondett e Zito giocheranno come laterali di centrocampo; in difesa davanti ad Adamonis ci saranno Rainone, Lorenzini e Pascali mentre il tandem offensivo dovrebbe essere nuovamente composto dal bomber Castaldo e da Padovan. Il Potenza tecnicamente pensa già ai playoff, e dunque potrebbe cambiare qualcosa: Lescano e Genchi insidiano la maglia di Guaita o quella di Carlos França, alle spalle del duo d’attacco ci sarà Manuel Ricci insieme a Dettori e Coppola con Coccia e Panico che potrebbero lasciare il posto a Bacio Terracino e Sepe, che agirebbero in qualità di esterni. Nel modulo speculare a quello della Casertana ci sarà una difesa con Emerson (5 gol in campionato), Giosa e Sales schierati davanti a Breza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA