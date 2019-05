Diretta Catania Potenza/ Streaming video e tv: etnei, basta il pari (playoff Serie C)

Catania Potenza, partita che sarà diretta dal signor Giacomo Camplone, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 22 maggio e, presso lo stadio Massimino, rappresenta il ritorno nel primo turno della fase nazionale nei playoff di Serie C 2018-2019. All’andata è finita 1-1: il gol di Carlos França arrivato al 90’ sostanzialmente non ha cambiato di troppo le carte in tavola, visto che il regolamento sancito dalla Lega Pro stabilisce che in caso di parità nella differenza reti la squadra a passare il turno sia quella che si è piazzata meglio nella classifica della stagione regolare, e dunque gli etnei che infatti giocano in casa la partita di ritorno. Tradotto: per accedere al secondo turno della fase nazionale, il Potenza dovrà comunque vincere come avrebbe dovuto fare in caso di sconfitta all’andata, se vogliamo la differenza è che adesso basterà anche un gol di scarto. I lucani, che hanno già stupito per essere arrivati fino a questo punto da neopromossi, proveranno a fare un altro piccolo miracolo contro una squadra che fin dall’inizio della stagione correva per la promozione; andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, mentre aspettiamo la diretta di Catania Potenza che si gioca ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Potenza non sarà disponibile, non essendo questa la partita scelta per essere trasmessa nel turno dei playoff: tuttavia resta la possibilità dell’appuntamento classico sul portale elevensports.it, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle sfide in diretta streaming video, attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Si potrà anche scegliere, qualora non si fosse clienti, di acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA POTENZA

E’ possibile che per Catania Potenza Andrea Sottil punti ancora sul 4-3-1-2 visto all’andata: in porta andrà Pisseri, Tommaso Silvestri farà coppia con Aya al centro della difesa mentre sugli esterni agiranno ancora Calapai e Marchese. A centrocampo potrebbe tornare titolare Lodi, pronto a prendere il posto di Rizzo; Bucolo e Biagianti sembrano invece sicuri di avere un’altra chance dal primo minuto, così anche Sarno che sarebbe schierato come trequartista alle spalle dei due attaccanti, presumibilmente Di Piazza (in gol al Viviani) e Marotta. Anche Giuseppe Raffaele avrà tante conferme: Emerson, Sales e Sepe davanti a Ioime, Coppola e Panico che avanzano il loro raggio d’azione sulla linea del centrocampo facendo compagnia a Dettori e a Matera, che agiranno nel settore nevralgico. Manuel Ricci e Guaita dovrebbero essere i due trequartisti; ballottaggio a tre per il ruolo di centravanti, França si gioca il posto con Lescano e Genchi, quest’ultimo potrebbe anche fare qualche passo indietro.



