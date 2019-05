Diretta Catania Rieti/ Streaming video e tv: Novellino vuole il 3^ posto (Serie C)

Catania Rieti, che verrà diretta dal signor Francesco Carrione e si gioca alle ore 18:30 di domenica 5 maggio, vale per la 38^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019 ed è vitale per gli etnei, che nel girone C inseguono ancora il terzo posto. Piazzarsi sul podio della stagione regolare permetterebbe a Walter Novellino di volare direttamente alla fase nazionale dei playoff, saltando i primi turni che potrebbero essere decisamente complicati: la squadra siciliana ha sprecato una grande occasione domenica scorsa, facendosi rimontare da 2-0 a 2-2 a Cava de’ Tirreni e non riuscendo a superare il Catanzaro. I punti restano gli stessi dei calabresi, ma la sfida diretta sorride a questi ultimi (per differenza reti): dunque in caso di risultato identico (il Catanzaro ospita un Trapani già certo del secondo posto) sarà Gaetano Auteri a centrare l’obiettivo. Il Rieti è salvo da tempo: con una serie di sette risultati utili (quattro vittorie e tre pareggi) ha centrato l’obiettivo con largo anticipo e può dirsi estremamente soddisfatto della sua stagione. Andiamo allora a leggere le probabili formazioni di questa partita, mentre aspettiamo la diretta di Catania Rieti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catania Rieti: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA RIETI

Sarà interessante stabilire se per Catania Rieti Novellino avrà già un pensiero per i playoff o invece punterà comunque tutto su questa partita: di sicuro mancherà lo squalificato Giuseppe Rizzo, dunque a centrocampo Carriero si gioca il posto con Bucolo mentre dovrebbero essere confermati Lodi in cabina di regia e Biagianti come mezzala di raccordo. In difesa Tommaso Silvestri è in ballottaggio con Andrea Esposito per affiancare Aya davanti a Pisseri, Calapai e Valeau (con riposo per Marchese) potrebbero giocare da terzini e nel tridente offensivo Sarno e Llama restano favoriti per le corsie, mentre Alessandro Marotta, Curiale, Brodic e Di Piazza partono di fatto con le stesse chance di avere la maglia da centravanti. Nel Rieti Ezio Capuano, presumibilmente, darà spazio a chi lo ha traghettato alla salvezza: può tornare titolare Gondo al posto di uno tra Svidercoschi e Cernigoi, Tiraferri si gioca la maglia con Brumat a destra mentre dall’altra parte va verso la conferma Zanchi, con Alessandro Marchi in mezzo a fare il playmaker, stretto tra Maistro e uno tra Garofalo e Carpani. Il portiere sarà Costa, con Mattia, De Vito e Gigli che giocheranno davanti a lui.



