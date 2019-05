Diretta Catanzaro FeralpiSalò/ Streaming video tv: lombardi avanti (playoff Serie C)

Catanzaro FeralpiSalò, diretta dall’arbitro Daniel Amabile della sezione Aia di Vicenza, partita di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, è l’appuntamento alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 22 maggio 2019, presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Si riparte dalla vittoria bresciana per 1-0 nella partita d’andata: Catanzaro FeralpiSalò si annuncia comunque come una partita apertissima, perché ai calabresi basterà vincere con qualsiasi punteggio, anche con un solo gol di scarto, per ribaltare la situazione – a parità di gol segnati conta infatti il piazzamento in stagione regolare. La FeralpiSalò però può comunque contare su due risultati su tre e in questi playoff non ha ancora subito gol, grazie anche al pareggio per 0-0 contro il Ravenna nel turno precedente, dunque il Catanzaro dovrà violare il fortino dei lombardi per avere qualche speranza di andare avanti nel lungo cammino di questi playoff di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catanzaro FeralpiSalò; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (playoff compresi) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO FERALPISALO’

Adesso è il momento di scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Catanzaro FeralpiSalò. I padroni di casa di mister Gaetano Auteri potrebbero proporre un modulo 4-3-3 con Furlan in porta; davanti a lui retroguardia a quattro con Celiento, Signorini, Figliomeni e Favalli; a centrocampo invece i possibili titolari sono Maita, De Risio e Iuliano, così come Statella, Bianchimano e Fischnaller nel tridente offensivo. La risposta della FeralpiSalò di Damiano Zenoni dovrebbe invece concretizzarsi nel 4-3-2-1: in porta De Lucia; difesa a quattro con Legati, Giani, P. Marchi e Contessa; in mediana sono Magnino, Pesce e Scarsella i possibili titolari; Vita e Maiorino in appoggio a M. Marchi invece in attacco, dove però c’è anche l’eterno Airone Caracciolo in lizza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Catanzaro FeralpiSalò basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet. Favoriti i padroni di casa, il segno 1 infatti è proposto a 1,83 mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio, naturalmente identificato dal segno X, ed infine in caso di successo esterno della FeralpiSalò (segno 2) la posta in palio sarà moltiplicata per 4,40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA