Diretta Catanzaro Viterbese/ Streaming video e tv: l’ultimo recupero (Serie C)

Catanzaro Viterbese, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo della sezione Aia di Casarano, è il recupero di Serie C in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 1° maggio. Domenica vivremo l’ultima giornata della stagione regolare, oggi finalmente si completa il quadro dei recuperi che hanno caratterizzato l’intero campionato di Serie C, che era partito tra grandissime difficoltà causando notevoli problemi nel calendario. Basti dire che Catanzaro Viterbese si sarebbe dovuta giocare a dicembre, nel girone d’andata, invece finisce al 1° maggio, appena prima dell’ultima giornata. Il Catanzaro spera di rilanciare l’inseguimento al terzo posto attualmente del Catania: i calabresi sono al momento quarti con 61 punti, ma devono riscattare la sconfitta subita domenica a Siracusa. La Viterbese invece sembra esausta dopo un fitto elenco di recuperi: tre sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro il Rende, hanno reso molto difficile la qualificazione ai playoff che comunque è possibile. I punti sono 45 e le lunghezze di ritardo appena due, servirebbe però ritrovare le ultime energie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catanzaro Viterbese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VITERBESE

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni attese per Catanzaro Viterbese. Dopo la sconfitta di Siracusa, vedremo se mister Gaetano Auteri porterà qualche cambiamento nel suo Catanzaro: mosse possibili soprattutto nel reparto d’attacco che domenica è rimasto a secco, dunque Casoli e Bianchimano insidiano la titolarità di D’Ursi, Ciccone e Fischnaller nel reparto offensivo del 3-4-3 dei calabresi. La situazione d’altronde sembra ancora più delicata per la Viterbese, perché per gli uomini di mister Antonio Calabro sembra davvero finita la benzina. Adesso arriva l’ennesimo recupero e l’allenatore dovrà gestire le energie – ad esempio in attacco potrebbe tornare titolare Bismark – con una certezza legata al centrocampo, dove mancherà lo squalificato Tsonev, espulso domenica contro il Rende.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Catanzaro Viterbese, secondo quanto ci dicono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet. Partono nettamente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 1,67. Si sale poi già a quota 3,40 in caso di segno X e dunque con il pareggio, infine un colpaccio esterno della Viterbese varrebbe ben 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2 sul campo del Catanzaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA