Diretta Cavese Catania/ Streaming video e tv: i campani sognano i playoff (Serie C)

Cavese Catania sarà diretta dal signor Matteo Gualtieri, ed è una delle partite che rientrano nel programma della 37^ giornata per il girone C nel campionato di Serie C 2018-2019: al Simonetta Lamberti si gioca alle ore 15:00 di domenica 28 aprile. Il campionato degli etnei è stato deludente, almeno secondo le premesse: in lotta per la promozione diretta, la squadra ha sì vinto sei delle ultime 11 partite ma ne ha anche perse quattro, mollando la presa e arrivando a due giornate dal termine dovendo ancora difendere la posizione utile per andare direttamente al primo turno della fase nazionale dei playoff, insidiata dal Catanzaro. Ci si aspettava altro da una corazzata costruita per il salto di categoria; adesso Walter Novellino dovrà lanciarsi in una post season che già lo scorso anno si era chiusa prima del previsto; il Catania partirà tra le grandi favorite ma non potrà dare nulla per scontato. La Cavese sta provando a prendersi i playoff, cosa che rappresenterebbe un risultato incredibile: dopo aver perso tre partite consecutive in aprile i campani hanno fatto un incredibile scatto vincendo due partite fuori casa, il recupero contro la Viterbese e poi il match di Monopoli. Con due partite da giocare, e un ultimo turno sul campo di un Bisceglie sostanzialmente già proiettato al playout, il traguardo è alla portata: bisognerà tenere a bada la Viterbese che rincorre ad un solo punto. Vediamo se arriverà la qualificazione già oggi, nella diretta di Cavese Catania nella quale andiamo ora a presentare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Catania non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE CATANIA

Per Cavese Catania, Giacomo Modica deve rinunciare allo squalificato Amedeo Silvestri: il terzino destro sarà dunque Palomeque, con Filippini sull’altra corsia e una copia centrale formata da Manetta e Bacchetti davanti a De Brasi. A centrocampo comanda Migliorini, schierato in cabina di regia con il supporto delle mezzali che dovrebbero essere Favasuli e Tumbarello; Rosafio, grande uomo assist ma anche autore del gol partita al Veneziani, giocherà come esterno destro con Sainz Maza dall’altra parte, la prima punta sarà Fella. Nel Catania è possibile che Novellino confermi chi ha vinto il derby contro la Sicula Leonzio: dunque Andrea Esposito e Aya a protezione di Pisseri, Calapai e Marchese terzini di spinta a dare una mano ai centrocampisti, più difensivo Biagianti e decisamente votato all’attacco Llama, già protagonista dell’epoea etnea in Serie A e tornato la scorsa estate dopo sei anni. Lodi, 10 gol in campionato, sarà il regista mentre nel tridente offensivo Alessandro Marotta farà da riferimento centrale per gli esterni Sarno e Manneh – se la giocano anche Curiale e Di Piazza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA