Diretta Chelsea Eintracht/ Streaming video e tv: si riparte da un 1-1 (Europa League)

Chelsea Eintracht sarà diretta dall’arbitro Ovidiu Haţegan, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 9 maggio: a Stamford Bridge va in scena la semifinale di ritorno dell’Europa League 2018-2019, una partita dall’esito incerto ma che vede i Blues partire con un leggero vantaggio. Archiviata in maniera positiva la corsa al quarto posto in campionato, con conseguente partecipazione alla prossima Champions League, Maurizio Sarri va a caccia del primo trofeo in carriera e per andare in finale potrebbe anche pareggiare senza reti, visto che all’andata è finita 1-1 e in questo modo il Chelsea farebbe valere la regola del gol in trasferta che ha valore doppio. Chi dovesse vincere ovviamente passerebbe il turno; i Blues dunque hanno qualcosa in più anche per il fatto di poter giocare in casa questa partita di ritorno, ma dovranno stare attenti al Francoforte che per tutta l’Europa League ha dimostrato di essere altamente competitivo, ha già vinto partite importanti in trasferta (soprattutto contro Lazio e Inter) e ha tutte le capacità di fare risultato a Stamford Bridge, che potrebbe anche essere un pareggio per 2-2. Attendiamo dunque in trepidante attesa la diretta di Chelsea Eintracht; nel frattempo possiamo valutare alcune delle scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera concreta le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Chelsea Eintracht sarà disponibile per i soli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è infatti su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252, e tutti i clienti potranno seguire la semifinale di ritorno di Europa League anche in diretta streaming video, sfruttando come sempre l’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, permetterà di assistere alle immagini in mobilità tramite apparecchi come PC, tablet e smartphone.

Nelle probabili formazioni di Chelsea Eintracht, Sarri potrebbe cambiare un solo giocatore rispetto alla partita dell’andata: questo giocatore sarebbe Marcos Alonso, pronto a rimpiazzare Emerson Palmieri sulla sinistra. Per il resto è più semplice ipotizzare che i Blues siano schierati con gli stessi uomini: dunque Willian e Pedro a fare compagnia a Giroud nel tridente, Kanté e Loftus-Cheek mezzali a centrocampo – con Jorginho in regia – mentre Eden Hazard, Barkley e Kovacic dovrebbero finire in panchina. A completare la difesa davanti ad Arrizabalaga saranno invece David Luiz e Christensen, i due centrali, e Azpilicueta come terzino destro. Nell’Eintracht ancora emergenza per l’assenza di Haller: confermato presumibilmente Hasebe in mediana, dunque dietro si gioca con Abraham, Hinteregger e uno tra N’Dicka e Falette a protezione di Trapp. Gelson Fernandes sarà l’altro mediano; sulle corsie laterali come sempre ci saranno Danny Da Costa e Kostic con il gioco che si appoggerà spesso a sinistra, Rode sarà il centrocampista di raccordo al fianco di Gacinovic, schierato a supporto del connazionale e bomber Luka Jovic.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Chelsea Eintracht indicano chiaramente nei Blues la squadra favorita: è ampia la distanza tra il segno 1 per la loro vittoria e il segno 2 che dovrete giocare per il successo esterno dei tedeschi. Parliamo rispettivamente di 1,38 e 8,00 volte la somma messa sul piatto; il segno X per il pareggio tende maggiormente, anche se in realtà di poco, dalla parte della vittoria esterna perchè vi permetterebbe di guadagnare 5,00 volte quanto puntato.



