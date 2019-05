Diretta Chievo Inter Primavera/ Streaming video e tv: trasferta ostica per Madonna

Chievo Inter Primavera, diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione Aia di Udine oggi pomeriggio, sabato 4 aprile 2019 alle ore 13.00, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Sfida fondamentale nel cammino in campionato della formazione veronese che è appaiata al Cagliari al sesto posto in classifica e può dunque ancora puntare in maniera decisa ad un posto nei play off, anche grazie al colpaccio di lunedì sul campo del Torino. Per riuscirci dovrà però bloccare un’Inter seconda in classifica. I nerazzurri battendo il Genoa si sono portati a +6 sulle terze e, anche se l’Atalanta capolista appare irraggiungibile, potrebbero riuscire a blindare la seconda piazza che permetterebbe di partire in pole position nei play off per il titolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Chievo Inter Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv su Sportitalia (in questa giornata saranno in totale ben sette), in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, e anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito sportitalia.com, tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO INTER PRIMAVERA

Proviamo adesso a scoprire le probabili formazioni attese per il match tra Chievo ed Inter nel campionato Primavera 1. I padroni di casa allenati da Mandelli scenderanno in campo con il seguente modulo 4-3-1-2: Caprile; Pavlev, Kaleba, Farrim, Enyan; Bertagnoli, Zuelli, Karamoko; Tuzzo; Juwara, Rovaglia. Risponderanno gli ospiti guidati in panchina da Madonna con questo 4-3-3: Dekic; Grassini, Nolan, Rizzo, Corrado; Roric, Pompetti, Schirò; Salcedo, Merola, Colidio.

QUOTE E PRONOSTICI

I bookmaker indicano l’Inter favorita per la conquista dei tre punti contro il Chievo. Vittoria interna quotata 2.90 da Snai, Bet365 fissa a 3.20 la quota per il pari, mentre il successo dell’Empoli viene proposto a 2.30 da William Hill.



