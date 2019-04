Diretta Chievo Parma/ Streaming video DAZN: ultimo sforzo per i ducali (Serie A)

Chievo Parma, che viene diretta dal signor Sacchi e si gioca sabato 27 aprile alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I padroni di casa, retrocessi in Serie B a 6 giornate dalla fine del campionato dopo una stagione molto travagliata, sono riusciti a compiere un’impresa domenica scorsa espugnando il campo della Lazio. Prima vittoria in trasferta dell’anno e segnale da parte dei giovani gialloblu, vogliosi di chiudere dignitosamente la stagione ma forse anche con il rammarico di non essere riusciti a centrare risultati simili quando la corsa alla salvezza era ancora aperta. Il Parma, dopo l’ultimo pareggio in casa contro il Milan, si è portato a +7 sulla zona retrocessione ma in campionato ha vinto solo una delle ultime 13 partite disputate, quella dello scorso 9 marzo contro il Genoa. Troppo poco per essere del tutto tranquilli, i Ducali proveranno a chiudere il discorso salvezza al Bentegodi e pur rischiando poco sanno di dover ancora mantenere la concentrazione ai massimi livelli per evitare brutte sorprese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Chievo Parma sarà una sfida trasmessa non in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati alla nuova piattaforma DAZN, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PARMA

Le probabili formazioni di Chievo-Parma, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bentegodi di Verona. Padroni di casa in campo con il 4-3-2-1 impostato dall’allenatore Di Carlo, schierati con Semper; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Vignato, Meggiorini; Stepinski. Risponderà il Parma allenato da D’Aversa con un 3-5-2 e questo undici titolare: Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco; Gervinho, Ceravolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Parma per la vittoria esterna contro il Chievo. Vittoria in casa quotata 3.10 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.05 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 2.50 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.10 per l’over 2.5 e di 1.67 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



