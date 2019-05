Diretta Chievo Sampdoria/ Streaming video DAZN: partita senza stimoli (Serie A)

Chievo Sampdoria, in diretta domenica 19 maggio 2019 alle ore 12.30 dallo stadio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. In una giornata infuocata, ricca di scontri diretti per l’Europa e nella corsa salvezza, il match al Bentegodi sarà abbastanza tranquillo. Già retrocesso da tempo il Chievo ma comunque capace di inanellare buone prestazioni, compresa l’ultima pur chiusasi con una sconfitta in casa dell’Inter. Fuori dall’Europa e reduce da un ko interno contro l’Empoli, la Sampdoria giocherà per l’orgoglio, cercando di mantenere fino alla fine della stagione il nono posto in classifica: sarebbe un miglioramento rispetto a quanto avvenuto nelle ultime due stagioni, sempre targate Marco Giampaolo che peraltro oggi affronta una sfida da ex.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Chievo Sampdoria non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SAMPDORIA

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Chievo-Sampdoria, sfida che andrà in scena allo stadio Bentegodi di Verona. Padroni di casa schierati da mister Di Carlo con un 4-3-1-2 con in campo dal primo minuto Semper; Depaoli, Tomovic, Cesar, Bani; Leris, Kiyine, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Grubac. Risponderà la Sampdoria di Giampaolo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sampdoria favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Chievo. Vittoria interna quotata 4.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.75 la quota del pareggio e Bet365 propone a 1.83 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.40 l’over 2.5 e 3.00 l’under 2.5.



