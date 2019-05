Diretta Chievo Spal/ Streaming video e tv: gli estensi sono ormai salvi (Serie A)

Chievo Spal, che verrà diretta dal signor Riccardo Ros, va in scena sabato 4 maggio alle ore 18.00, e sarà una sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Alla Spal manca praticamente solo un punto per festeggiare la matematica salvezza, dopo la fondamentale vittoria di Empoli e il pareggio interno contro il Genoa: punto che potrebbe cogliere in casa di un Chievo che nonostante la matematica retrocessione sta chiudendo in maniera più che dignitosa il campionato. I punti raccolti nelle ultime 2 partite disputate dai clivensi sono stati 4, clamorosa la vittoria sul campo della Lazio – che ha spostato gli equilibri nella lotta alla Champions League – la Spal dalla sua si presenta all’appuntamento sulla scia di una lunga serie positiva che le ha permesso di staccarsi dalla zona retrocessione e di blindare per il secondo anno consecutivo la permanenza in Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Spal sarà prevista in esclusiva collegandosi sul canale numero 202 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno vedere anche la diretta streaming video sul sito skygo.sky.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SPAL

Andiamo allora a dare uno sguardo già approfondito alle scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Chievo Spal, match che andrà in scena presso lo stadio Bentegodi di Verona. I padroni di casa, schierati dal tecnico Di Carlo con un 4-3-1-2, giocheranno con Semper; Depaoli, Bani, Andreolli, Jaroszynski; Kiyine, Dioussé, Hetemaj; Vignato; Stepinski, Meggiorini. Risponderà con un 3-5-2 la Spal allenata da Semplici, schierata con Viviano; Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi alla Spal nella sfida esterna contro il Chievo. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 3.20, il pareggio viene quotato 3.10 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.30 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.10 e 1.72.



