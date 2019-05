Diretta Chievo Udinese Primavera/ Streaming video e tv: i venti vogliono i playoff

Chievo Udinese Primavera, in diretta lunedì 20 maggio alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato Primavera 1 2018-2019. Contro i friulani ormai condannati alla retrocessione nel campionato Primavera 2, da tempo ultimi per distacco in classifica e dunque con verdetto che è già aritmetico, i veneti cercano il pass per i play off in una volata appassionante che al momento li vede occupare il sesto posto, l’ultimo valevole per gli spareggi Scudetto, con un punto di vantaggio sul Cagliari e tre sulla Juventus. Grazie all’ultima vittoria di Empoli, e in generale a un buon momento di forma, i gialloblu hanno piazzato il sorpasso proprio ai danni dei sardi, fermati sul pari in casa dal Napoli; adesso hanno a disposizione due giornate per blindare la loro posizione e continuare il campionato alla ricerca dello scudetto, per quanto difficile possa essere.

Chievo Udinese sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, in chiaro per tutti e anche in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito sportitalia.com tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Chievo-Udinese Primavera. Padroni di casa schierati da mister Mandelli con un 4-3-3 con in campo dal primo minuto Caprile; Pavlev, Kaleba, Soragna, Enyan; Rabbas, Zuelli, Bertagnoli; Tuzzo, Rovaglia, D’Amico. Risponderà l’Udinese di Sassarini con un 4-4-2 e questo undici titolare: Crespi; Zanolla, Mazzolo, Parpinel, Ermacora; Ballarini, Gkertsos, Battistella, Kubala; Renzi, Compagnon.

Chievo favorito dai bookmaker per la conquista della vittoria contro l’Udinese. Vittoria interna quotata 1.55 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.55 la quota del pareggio e Bet365 propone a 6.25 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.80 l’over 2.5 e 2.05 l’under 2.5.



