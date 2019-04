Diretta Cittadella Ascoli/ Streaming video e tv: sfida per i playoff (Serie B)

Cittadella Ascoli, diretta dall’arbitro Maggioni, è una partita valida per la trentacinquesima giornata della Serie B 2018-2019: l’appuntamento sarà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 aprile 2019, naturalmente presso lo stadio Piercesare Tombolato della città veneta. Possiamo parlare di sfida diretta in zona playoff: Cittadella Ascoli infatti metterà di fronte i veneti che hanno 45 punti in classifica e i marchigiani che ne hanno 42. Naturalmente le prospettive sono migliori per il Cittadella, che d’altronde per tutto l’anno ha navigato nelle zone nobili, messe però a rischio dalla sconfitta casalinga con la Cremonese rimediata a Pasquetta. Adesso dunque i veneti non possono sbagliare la seconda partita casalinga consecutiva, anche perché ciò significherebbe l’aggancio da parte dell’Ascoli. I marchigiani hanno tenuto viva la speranza playoff vincendo con il Venezia: la salvezza è ormai fatta, gli uomini di mister Vivarini possono dunque sperare in grande, anche se per avere davvero delle possibilità sarà necessario vincere oggi a Cittadella.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Ascoli non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Tombolato, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ASCOLI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Cittadella Ascoli. Per i veneti di Roberto Venturato da segnalare innanzitutto la squalifica di Cancellotti, dunque come terzino destro potrebbe agire Ghiringhelli a completare la linea difensiva a quattro davanti al portiere Paleari. Dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese è possibile qualche novità, in particolare ci potrebbe essere Scappini al fianco di Moncini nella coppia d’attacco assistita dal trequartista Schenetti. Vincenzo Vivarini invece potrebbe avere meno bisogno di cambiare rispetto a Pasquetta, dunque in linea di massima ci aspettiamo lo stesso Ascoli, schierato con il modulo 4-3-1-2 imperniato su un attacco con Ciciretti trequartista alle spalle delle due punte Ardemagni e Rosseti.

PRONOSTICO E QUOTE

Come ultima cosa, ecco cosa ci dicono le quote dell’agenzia di scommesse Snai per il pronostico circa Cittadella Ascoli. Anche se la distanza in classifica è minima, i padroni di casa veneti appaiono nettamente favoriti. Di conseguenza, ecco che il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale con il segno X a quota 3,30 in caso di pareggio ed infine il segno 2 varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto in un successo esterno da parte dell’Ascoli.



