Diretta Cittadella Benevento/ Streaming video DAZN: la semifinale playoff (Serie B)

Cittadella Benevento sarà diretta dal signor Ghersini, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 21 maggio: presso lo stadio Tombolato si gioca l’andata della semifinale playoff nel campionato di Serie B 2018-2019. Secondo appuntamento nello spazio di pochi giorni per i veneti, che hanno già fatto il colpo espugnando il Picco ed eliminando lo Spezia: ancora una volta la squadra di Roberto Venturato si trova ad affrontare una sfida senza il fattore campo, il che significa che avrà il ritorno in trasferta e che, soprattutto, se al termine dei 210 minuti (sono previsti i tempi supplementari) la differenza fosse pari sarebbe il Benevento, meglio piazzato nella classifica della stagione regolare, a volare in finale. Benevento che fa oggi il suo esordio nella post season: i sanniti correvano per la promozione diretta ma hanno avuto troppe pause di rendimento nel corso dell’anno, tuttavia sono riusciti a chiudere con il vento in poppa e adesso sono chiaramente favoriti per il passaggio del turno, pur dovendo stare attenti a quello che succederà. Andiamo dunque a valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa diretta di Cittadella Benevento, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Benevento non sarà disponibile: come sempre le partite del campionato di Serie B, e dunque anche quelle dei playoff, sono un’esclusiva della piattaforma DAZN che fornisce l’intero programma della stagione in diretta streaming video. Abbonandovi al servizio potrete dunque assistere a questa sfida dei quarti di finale attraverso dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; in alternativa potrete installare l’applicazione direttamente sul televisore, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BENEVENTO

In Cittadella Benevento è lecito aspettarsi una squadra veneta schierata con gli stessi undici che hanno vinto a La Spezia. Unico dubbio, quello tra Drudi e Frare per affiancare Adorni al centro della difesa; in porta andrà Paleari con Ghiringhelli e Amedeo Benedetti da terzini, mentre a centrocampo comanda come sempre capitan Iori che avrà il supporto dalle mezzali grazie a Siega – che arretra la sua posizione – e Branca, ma con Proia che se la può giocare. Alle spalle delle due punte giocherà Panico; davanti ovviamente non si rinuncia a Moncini e Finotto, con Scappini e Davide Diaw che sono le prime alternative. Da valutare invece il Benevento, ma è possibile un modulo speculare: Bandinelli o Nicolas Viola il playmaker, Andrés Tello o Del Pinto (recuperato) a completare il centrocampo e uno tra Buonaiuto e Roberto Insigne che agirà come trequartista, mentre davanti avremo Armenteros e Massimo Coda. Con il 4-3-3 salirebbero le quotazioni di Improta; in ogni caso in difesa avremo Volta e Antei a protezione del portiere Montipò, con Gyamfi e Gaetano Letizia sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Cittadella Benevento sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la partita del Tombolato è in grande equilibrio, il valore posto sul segno 1 per la vittoria interna è infatti di 2,50 volte la puntata contro il segno 2 che ha una quota di 3,00 e che dovrete giocare per il successo dei sanniti. Il segno X, eventualità per il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare un valore pari a 3,05 volte quello che avrete messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA