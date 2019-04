Diretta Cittadella Cremonese/ Streaming video DAZN: i lombardi ci credono (Serie B)

Cittadella Cremonese, partita diretta dal signor Francesco Guccini, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 22 aprile ed è una delle sfide che rappresentano il quadro della 34^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Nel giorno di Pasquetta il Tombolato apre le sue porte ad una partita importante per entrambe, ma soprattutto per i veneti: con il ko di Salerno la squadra di Roberto Venturato si trova infatti a dover ancora blindare la sua qualificazione ai playoff, oggi concreta solo per la differenza reti a favore nei confronti di un Perugia contro il quale la partita del prossimo primo maggio rischia di essere decisiva. La Cremonese è una delle formazioni che possono fare il grande colpo: virtualmente salvi, i grigiorossi hanno 6 punti da recuperare che diventerebbero tre in caso di vittoria oggi, e dunque potrebbero reinserirsi del tutto nella corsa avendo anche giocato lo stesso numero di partite. Nell’ultimo turno la squadra lombarda ha pareggiato senza reti a Crotone, prolungando a sei la striscia utile; andiamo adesso a stabilire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Tombolato, analizzando meglio le probabili formazioni mentre aspettiamo che la diretta di Cittadella Cremonese prenda il via.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Cremonese non sarà trasmessa sui canali tradizionali: la sfida del Tombolato sarà infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per il campionato di Serie B 2018-2019 e fornirà dunque le sfide del torneo ai suoi abbonati, che potranno attivare la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che con una smart tv con connessione a internet sarà possibile installare l’applicazione direttamente sullo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CREMONESE

Venturato perde Adorni per Citadella Cremonese, e dunque dovrebbe reinserire Frare al fianco di Drudi al centro della difesa, con la conferma di Ghiringhelli e Amedeo Benedetti sulle corsie e di Paleari in porta. A centrocampo dovrebbe cambiare poco: Schenetti potrebbe avanzare il suo raggio d’azione sulla trequarti (se la gioca con Siega) e dunque lasciare una maglia a uno tra Pasa e Proia, ci saranno regolarmente il regista Iori e l’altra mezzala Branca mentre davanti Scappini reclama uno spazio che potrebbe essergli concesso da Davide Diaw, mentre Moncini va verso l’inevitabile conferma. Nella Cremonese Ravaglia dovrebbe sostituire Agazzi tra i pali; Terranova, Antonio Caracciolo e Claiton dos Santos gli giocano davanti, Mogos e Renzetti saranno invece i due esterni schierati sulla linea dei centrocampisti in appoggio ad Arini e Daniele Croce, insidiati però da Castagnetti e Emmers che si giocano un posto. Castrovilli sarà confermato come trequartista da Rastelli; Strizzolo, ex come Scappini dall’altra parte, dovrebbe affiancare Antonio Piccolo ma occhio alla possibilità che ad iniziare la partita sia Montalto.

QUOTE E SCOMMESSE

Per scommettere su Cittadella Cremonese sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: la squadra favorita per la vittoria è quella di casa con un valore di 1,85 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, mentre con il successo esterno dei grigiorossi il vostro guadagno sarebbe pari a 4,75 volte quanto investito. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,25 volte l’ammontare della puntata con questo bookmaker.



