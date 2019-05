Diretta Cittadella Verona/ Streaming video e tv: derby veneto delicato (Serie B)

Cittadella Verona, che sarà diretta dall’arbitro Ivano Pezzuto, si gioca sabato 4 maggio alle ore 18.00 e sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Derby spareggio per i play off, con i padroni di casa che hanno mancato il salto di qualità sperato sin dalla fine della scorsa stagione, quando il Cittadella è uscito in semifinale play off contro il Frosinone con due pareggi. Oggi le cose non vanno benissimo ai granata, che arrivano dal pareggio di Perugia: risultato in sè non negativo, ma la rimonta del Cremonese al momento spinge la squadra di Roberto Venturato fuori dalle prime otto. Peggio, se vogliamo, sta andando al Verona che non ha mai dato davvero la sensazione di poter lottare per la promozione diretta in Serie A: anzi, la sconfitta interna contro il Livorno ha messo fine all’esperienza di Fabio Grosso come allenatore, con le parole del presidente Setti che hanno spronato l’ambiente a cambiare marcia per arrivare ai playoff (che sono a rischio) e provare a prendersi la Serie A, obiettivo dichiarato fin dall’estate.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Verona non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Tombolato, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VERONA

Andiamo a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Cittadella Verona, match che andrà in scena presso lo stadio Tombolato di Cittadella. I padroni di casa, schierati dal tecnico Venturato con un 4-3-1-2, giocheranno con Paleari; Ghiringhelli, Camigliano, Drudi, Benedetti; Pasa, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw. Risponderà con un 4-3-3 il Verona, che dovrebbe comunque confermare il modulo di riferimento almeno per queste ultime partite della stagione regolare: dunque vedremo la squadra scaligera schierata con Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Empereur, Balkovec; Faraoni, Henderson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Di Gaudio.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Cittadella nella sfida interna contro il Verona. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 2.10, il pareggio viene quotato 3.65 da Eurobet mentre William Hill propone a 4.20 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.67 e 2.14.



