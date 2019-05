Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video e tv: la Sir cerca il 2^ scudetto

Civitanova Perugia, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 11 maggio all’Eurosuole forum: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00 per questa decisiva gara 4 delle finali play off scudetto della Serie A1. Ci si sposta in casa della Lube per il quarto atto della serie che mette in palio il titolo italiano di Superlega: la Sir poi conduce la serie nel tabellone finale per 2-1 e in caso di vittoria oggi in terra marchigiana, potrebbe pure alzare il suo secondo scudetto. Ecco quindi che la diretta tra Civitanova e Perugia questa sera si annuncia ancor più bollente: sarà infatti questa l’ultima occasione per la squadra di Fefe De Giorgi per riaprire lo scontro e pure il primo match point per la compagine di Lorenzo Bernardi che non vede l’ora di espugnare il palazzetto avversario e riconfermarsi Campione d’Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CIVITANOVA PERUGIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Civitanova e Perugia sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18.00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video del match di volley maschile su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che quest’oggi non potessero mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima, siamo in un terreno ben bollente, specie per la Lube che oggi si gioca davvero il tutto per tutto nella diretta tra Civitanova e Perugia. La squadra di Fefe De Giorgi rischia grosso dopo aver incassato il 3-0 netto al Pala Barton solo pochi giorni fa in gara 3: lo spettro dell’ennesima finale persa nelle ultime due stagioni si avvicina e fa tremare i tifosi dei cucinieri che davvero speravano quest’anno di strappare almeno un trofeo vista la squadra di primo livello messa su. Dall’altra parte però per Perugia non sarà facile riconfermasi Campione d’Italia contro Civitanova, e quindi chiudere all’Eurosuole Forum la serie e festeggiare il secondo titolo italiano della loro storia. Il valore della squadra di Bernardi è ben noto come è nota la pallavolo di grandissima qualità che i suoi giocatori sanno mettere in campo, ma fare la voce grossa in casa della Lube non è cosa semplice e lo abbiamo visto pure in gara 2. Come al solito quindi la partita di oggi si deciderà nei dettagli: uno scambio poco incisivo e una imprecisione del servizio si riveleranno determinanti e a vincere sarà la squadra che riuscirà a mantenere la giusta freddezza pure nei momenti più critici del match.



