Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video tv: Lube per riaprire le finali in gara 2

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Tanasi e Boris, è la partita in programma oggi domenica 5 maggio al Eurosuole forum: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 per questa tanto attesa gara 2 delle finali play off scudetto di Serie A1. Atto secondo per questo duello per il titolo italiano 2018-2019 e questa volta la diretta Civitanova Perugia si accenderà in terra marchigiana: per la Sir sarà quindi la grande occasione per espugnare un palazzetto simbolo del volley italiano. Per la squadra di De Giorgi invece questa sera sarà l’occasione di riabilitarsi dopo la terribile prestazione in gara 1 pochi giorni fa, confortata dal calore del pubblico di Civitanova Marche. In ogni caso, per nessuno dei due club il successo oggi sarà semplice e come al solito sarà il grande volley il vero protagonista oggi in campo all’Eurosuole Forum.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CIVITANOVA PERUGIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Civitanova e Perugia sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18.00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video del match di volley maschile su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che quest’oggi non potessero mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima, la diretta Civitanova Perugia non si annuncia come un match facile per nessuno dei due club. Da una parte abbiamo infatti la Sir, che ha ben intenzione oggi di bissare il clamoroso successo ottenuto per 3-0 solo pochi giorni fa in gara 1 ed espugnare il fortino marchigiano per accaparrarsi il primo match point della serie delle finali scudetto. In casa di Bernardi però si è ben coscienti che se in gara 1 la Lube pareva fin troppo confusa e disomogenea, sarà tutta un’altra Civitanova quella che affronteranno oggi. Il gruppo di De Giorgi è ben solido e perfettamente in grado di ribaltare completamente le carte in tavola, visto pure i nomi di grandissimo prestigio che il tecnico ha al suo servizio sotto le insegne della Lube. Lo stesso tecnico di Squinzano poi ha preparato di certo questa gara 2 con grande attenzione e difficilmente i cucinieri rifaranno i medesimi errori visti al Pala Barton. Siamo di fronte a un club di primissimo livello e pronto a dimostrarlo solo tra poche ore in casa, in questa emozionate gara 2 delle finali play off scudetto della Superlega di volley maschile.



