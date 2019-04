Diretta Conegliano Monza/ Streaming video Rai: l’Imoco può chiudere (gara-3)

Conegliano Monza, diretta dagli arbitri Bruno Frapiccini e Maurizio Canessa, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 23 aprile 2019, presso il PalaVerde di Villorba (Treviso), sede delle partite casalinghe dell’Imoco Conegliano, che ospita gara-3 di questa semifinale dei playoff di volley femminile con il Saugella Team Monza. Siamo già giunti a un momento che potrebbe essere decisivo: Conegliano Monza vede infatti in vantaggio per 2-0 nella serie le padrone di casa venete, che di conseguenza questa sera potrebbero chiudere i conti, se sapranno ottenere una terza vittoria. Si tratta anche dello scenario più probabile, dal momento che Conegliano nelle prime due partite non ha lasciato per strada nemmeno un set: a Monza servirà un capolavoro sportivo per ribaltare i rapporti di forza visti nelle precedenti partite e portare la serie a gara-4, per la quale si tornerebbe in Lombardia giovedì.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CONEGLIANO MONZA

Conegliano Monza in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 20.30 di questa sera. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Conegliano Monza per un martedì sera all’insegna della grande pallavolo. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Monza, dobbiamo dunque ribadire il fatto che finora si è trattato di una serie praticamente senza storia, dal momento che l’Imoco ha dominato entrambe le partite precedenti, raccogliendo due nette vittorie per 3-0 sia in gara-1 giocata in Lombardia sia la sera di Pasqua in gara-2 al Palaverde, dove adesso le venete avranno l’occasione di giocarsi un “match-ball” per accedere in finale nel numero minimo di partite. Nulla di strano d’altronde: vincitrici con ampio margine della stagione regolare del campionato, ai quarti due sole partite per avere la meglio su Cuneo e la finale di Champions League raggiunta (sarà un derby italiano con Novara), Conegliano ha grandi ambizioni su tutti i fronti e cercherà di chiudere i conti al più presto. Monza ha comunque meritato di giungere fin qui: quarto posto in classifica, ai quarti ha avuto la meglio su Busto Arsizio e si è presa anche una grande gioia europea vincendo la Challenge Cup, ma adesso si trova di fronte a una missione che forse va oltre le possibilità della Saugella. Oggi calerà il sipario su una stagione comunque positiva o Monza saprà fare l’impresa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA