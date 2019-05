Diretta Conegliano Novara/ Streaming video tv: Imoco cerca il bis in gara 2 (finali)

Conegliano Novara, diretta dagli arbitri Pizzato e Piana, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 4 aggio 2019 al Pala Verde di Villorba: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30 per questa attesissima gara 2 delle finali scudetto. Secondo atto del duello tra le pantere e le azzurre per il titolo italiano 2018-2019: questa volta la diretta tra Conegliano e Novara però si accenderà di fronte al sempre caldissimo pubblico veneto, che oggi sarà davvero l’uomo in più in campo al fianco della formazione di Mister Daniele Santarelli. Si annuncia quindi una sfida davvero in salita per le piemontesi che pure hanno tutte le carte in tavola pure per sbancare il Pala verde: la classe della squadra di Barbolini è ben nota e gli appassionati come le avversarie sanno bene che quando la posta in gioco è alta, Novara non fallisce il colpo, pure in rimonta, come è caduto anche nella finale di Coppa Italia di pochi mesi fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CONEGLIANO NOVARA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Conegliano e Novara sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 20.30 di oggi. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video del match di volley femminile su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come facile immaginare la diretta tra Conegliano e Novara che si accenderà oggi è più che mai calda e non solo per le protagoniste chiamate in campo, la loro storia e storica rivalità e perchè si tratta della finale scudetto, ma soprattutto per la portata che una vittoria oggi potrebbe avere su tutta la serie dei play off. Da una parte abbiamo infatti le padrone di casa, ben decise a non cadere di fronte al proprio pubblico e pure uscite enormemente riassicurate dopo la bella e netta vittoria per 3-0 ottenuta in gara 1 di questa finale. Le pantere non possono sbagliare il colpo e vincendo oggi si aggiudicherebbero un primo match point davvero importante, considerando poi che gara 3 verrà disputata ancora in Veneto. Dall’altra parte per c’è Novara, più che mai desiderosa e capace di rivolare completamente le carte in tavola. Le azzurre sono ovviamente in grado di espugnare il fortino veneto e un successo rappresenterebbe un punto di rottura davvero importante (e pure pesante da digerire per l’Imoco): riaprire già la sfida sul 1-1 sarebbe un segnale importante, specie in questa finale play off scudetto di Serie A1, che pare dover arrivare fino alla decisiva gara 5.



