Diretta Cosenza Spezia/ Streaming video DAZN: lupi da playoff? (Serie B)

Cosenza Spezia sarà diretta dal signor Fabio Piscopo, e si gioca alle ore 21:00 di lunedì 22 aprile nel quadro della 34^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Lunedì dell’Angelo dedicato al torneo cadetto, e al San Vito i lupi testano le loro ambizioni da playoff: lo 0-0 di Padova è stato un risultato deludente ma ha comunque permesso di recuperare un punto su Perugia e Cittadella, la distanza da coprire per l’ottavo posto è di 6 lunghezze e, con una salvezza che sembra ormai essere archiviata, il Cosenza può sognare in grande ma chiaramente dovrà fare risultato pieno oggi, perchè le giornate cominciano a essere sempre meno e soprattutto i calabresi ne hanno già una in più rispetto alle due avversarie citate. Lo Spezia è una delle squadre che deve difendere la sua posizione: la grande rimonta sull’Ascoli ha permesso ai liguri di salire in settima posizione con 46 punti, il margine da difendere però è esiguo perchè una tra Cittadella e Perugia oggi sarebbe fuori dai playoff, ed entrambe sono ad un solo punto dai liguri e con lo stesso numero di partite. Naturalmente Pasquale Marino spera che l’imminente sfida tra le due avversarie porti vantaggi ai suoi che però prima affronteranno il Grifone e poi saranno a Palermo, per chiudere a Lecce. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cosenza Spezia, intanto uno sguardo alle probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Cosenza Spezia non sarà trasmessa sui canali tradizionali: la sfida del Tombolato sarà infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per il campionato di Serie B 2018-2019 e fornirà dunque le sfide del torneo ai suoi abbonati, che potranno attivare la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che con una smart tv con connessione a internet sarà possibile installare l’applicazione direttamente sullo schermo.

Per Cosenza Spezia Piero Braglia potrebbe confermare non solo il modulo (4-4-2) ma l’intero undici che ha pareggiato a Padova: eventualmente l’unica modifica potrebbe riguardare il ruolo di terzino sinistro con D’Orazio che insidia Legittimo, il quale peraltro può essere dirottato a destra in luogo di Bittante. Dermaku e Capela formano la coppia centrale a protezione di Perina, Palmiero (sempre favorito su Mungo) sarà invece schierato con Sciaudone al centro della mediana con Bruccini e Baez che si occuperanno delle corsie laterali, Tutino ed Embalo dovrebbero nuovamente formare il tandem offensivo. Nello Spezia il portiere sarà Lamanna, con Vignali e Augello schierati esterni mentre Terzi e Capradossi agiranno come centrali di difesa; poi Mora e Bartolomei che accompagnano l’azione di Matteo Ricci in cabina di regia, Okereke e Da Cruz rappresenteranno i laterali di un tridente che verrà completato da Galabinov.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai presenta per Cosenza Spezia indicano una situazione di sostanziale equilibrio, ma i lupi sono comunque favoriti: infatti il segno 1 che identifica la loro vittoria vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,40 volte quella investita, mentre per il successo dei liguri (segno 2) siamo ad un valore corrispondente a 3,20 volte la puntata. Dovrete giocare il segno X se pensate al pareggio: in questo caso la vincita ammonterebbe a 2,95 volte la cifra messa sul piatto.



