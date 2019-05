Diretta Cosenza Venezia/ Streaming video DAZN: lagunari nei guai (Serie B)

Cosenza Venezia verrà diretta dal signor Daniele Minelli e, mercoledì 1 maggio alle ore 15:00, rappresenta una delle partite valide per la 36^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Nel turno infrasettimanale la sfida del San Vito è delicata e importante solo per i lagunari: sconfitti nettamente dal Crotone (a domicilio) hanno raccolto la seconda sconfitta consecutiva e la terza nelle ultime quattro e, vincendo una sola volta in 13 partite, si trovano al quindicesimo posto in classifica con gli stessi calabresi che sono scappati a +4. Una sconfitta sanguinosa dunque, che allontana la possibilità di salvarsi direttamente; allo stesso tempo il Venezia deve fare attenzione al recupero di Foggia e Carpi, e dunque evitare la retrocessione diretta. Il campionato del Cosenza è sostanzialmente finito: i lupi sono salvi nonostante la sconfitta di Benevento, sono a 4 punti dall’ottavo posto ma dopo la trasferta di Salerno avranno il turno di riposo, e dunque a meno di un miracolo non riuscirà ad andare ai playoff. Non resta allora che vedere quello che succederà nella diretta di Cosenza Venezia, mentre noi possiamo fare un breve excursus attraverso le potenziali scelte dei due allenatori e valutare approfonditamente le probabili formazioni di Cosenza Venezia.

La diretta tv di Cosenza Venezia non è disponibile: sarà la nuova piattaforma DAZN a mandare in onda la partita, che dunque è riservata esclusivamente agli abbonati che, attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, la potranno seguire in diretta streaming video avendo la possibilità, qualora possano avvalersi di una smart tv con connessione a internet, di installare direttamente l’applicazione sullo schermo.

Per Cosenza Venezia Piero Braglia ritrova Legittimo, che torna dalla squalifica, ma allo stesso tempo perde Dermaku: Idda dunque tornerà titolare in difesa insieme a Hristov e Capela davanti a Perina, mentre sulla corsia sinistra lo stesso Legittimo si gioca il posto con D’Orazio. A destra Bittante è in ballottaggio con Baez; Mungo spera di ritrovare posto in mezzo con Palmiero e Sciaudone, si gioca il posto anche Garritano così come Litteri, che però nel reparto offensivo parte alle spalle di Tutino (9 gol in campionato) e Embalo. Nel Venezia è squalificato Lombardi: a destra allora può essere schierato titolare Zampano, che lascerebbe il posto a sinistra a St Clair. In mezzo al campo Pinato e Segre dovrebbero nuovamente affiancare il regista Schiavone, davanti Vrioni cerca un posto che attualmente è in mano ad Alessandro Rossi e Bocalon. Domizzi e Modolo invece supporteranno Coppolaro, schierato al centro di una difesa che si piazzerà davanti al portiere Vicario.

Ecco le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico su Cosenza Venezia: il bookmaker assegna ai lupi il ruolo della squadra favorita con una quota di 1,95 sull’eventualità della sua vittoria, identificata dal segno 1. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,10 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2 per il successo esterno dei lagunari il valore della vincita sale a 4,50 volte la puntata.



