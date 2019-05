Diretta Cremona Trieste/ Streaming video e tv: Vanoli in vantaggio (playoff gara-2)

Cremona Trieste, partita che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Vicino e Guido Bettini, si gioca alle ore 20:30 di martedì 21 maggio: siamo di nuovo al PalaRadi, dove si gioca gara-2 dei quarti di finale playoff nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. La serie potrebbe essere più interessante del previsto: si parte intanto dal risultato di 1-0, perchè domenica sera la Vanoli è riuscita a strappare la vittoria interna confermando il fattore campo. Tuttavia, l’Alma ha fatto vedere di potersela giocare e anche ampiamente: a tratti è stata avanti nel punteggio e ha davvero messo paura alla banda di Meo Sacchetti, giocando un basket di qualità e lanciando come sempre alcuni singoli che si sono elevati sugli altri. La ricetta potrebbe ripetersi per gara-2: i lombardi partono favoriti ma, dovessero perdere, sarebbero poi costretti a vincere almeno una partita al PalaRubini. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Cremona Trieste, della quale intanto possiamo andare a presentare i temi principali.

La diretta tv di Cremona Trieste sarà disponibile per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: il canale che la trasmette infatti è Eurosport 2, che trovate al numero 211 del vostro decoder. In alternativa, questa come tutte le altre partite del campionato di Serie A1 è fornita dalla piattaforma Eurosport Player: i suoi clienti potranno seguire l’evento in diretta streaming video, usufruendo naturalmente di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

Cremona Trieste riparte dunque dal primo episodio della serie: la Vanoli alla fine ha vinto di 7 punti riuscendo a strappare nel quarto periodo, ma per tutta la partita ha giocato con l’Alma a ridosso e alla sirena del 30’ minuto si era trovata sotto di una lunghezza, non la prima volta in cui è stata costretta a inseguire. Le chiavi della vittoria sono state particolarmente due: la maggiore precisione dall’arco – Trieste ha tirato con il 26,1% – e la maggiore intensità a ridosso del canestro, che ha portato a tirare 5 liberi in più (in una partita punto a punto possono fare la differenza). Nonostante il grande contributo di Mangok Mathiang (18 rimbalzi), l’Alma ha saputo impattare la sfida a rimbalzo mandando sotto i tabelloni giocatori come Chris Wright (5) e Zoran Dragic (6), ma le 19 palle perse sono state davvero troppe per pensare di poter espugnare il PalaRadi. Cremona dunque si è salvata: per i giuliani vincere gara-1 in trasferta sarebbe stato un bel colpo dal punto di vista dell’inerzia ma, per contro, aver perso permette alla banda di Eugenio Dalmasson di poter subito limare gli errori visti domenica, giocando se possibile con maggiore qualità e intensità e potendo sorprendere i lombardi nella seconda sfida. La missione è chiara: Cremona vuole andare al PalaRubini con il primo match point sulla racchetta, Trieste spera di girare il fattore campo e avere due partite casalinghe con le quali chiudere i conti. Staremo a vedere come andranno le cose…



