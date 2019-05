Diretta Cremonese Brescia/ Streaming video DAZN: sogno grigiorosso (Serie B)

Cremonese Brescia, che sarà diretta dall’arbitro Luigi Nasca, si gioca sabato 4 maggio alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la 37^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Una classica del calcio lombardo, con i padroni di casa grigiorossi che si sono resi protagonisti di un finale di campionato importante che li ha rimessi in lizza per i play off: in particolare due vittorie centrate negli ultimissimi minuti, quella di Carpi addirittura in rimonta e decisiva per prendersi l’ottavo posto e diventare padrona del proprio destino a 90 minuti dal termine. Il Brescia non ha più obiettivi, se non quello di vincere il campionato: la promozione diretta, dopo otto stagioni, è arrivata nel turno infrasettimanale grazie alla vittoria contro l’Ascoli, traguardo meritatissimo da una squadra che ha dominato in lungo e in largo e che adesso si può godere una trasferta geograficamente vicina nel tentativo di aggiungere altra carne al fuoco del loro trionfo. Vediamo allora quello che ci attende nella diretta di Cremonese Brescia, della quale adesso possiamo andare a studiare le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BRESCIA

Andiamo a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Cremonese Brescia, match che andrà in scena presso lo stadio Zini di Cremona. I padroni di casa, schierati dal tecnico Rastelli con un 3-4-1-2, giocheranno con Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Arini, Croce, Renzetti; Castrovilli; Piccolo, Strizzolo. Risponderà con un 4-3-1-2 il Brescia allenato da Corini, schierato con Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Brescia nella trasferta di Cremona. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 3.60, il pareggio viene quotato 3.25 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.30 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.67 e 2.14.



