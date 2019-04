Diretta Cremonese Foggia/ Streaming video e tv: lombardi favoriti (Serie B)

Cremonese Foggia, diretta dall’arbitro Federico Dionisi, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 aprile 2019, presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Siamo dunque al quartultimo turno della stagione regolare e Cremonese Foggia si annuncia come un match importante per entrambe le formazioni. I grigiorossi lombardi a Pasquetta hanno vinto sul campo del Cittadella e adesso con 42 punti si ritrovano ad avere qualche possibilità di agganciare la zona playoff: non sarà facile, tuttavia la salvezza è ormai acquisita e dunque si può provare a sognare in grande, dando uno scopo anche al finale di stagione per una Cremonese che ha già raggiunto quello che era il suo obiettivo di inizio stagione. Per il Foggia invece è stato un campionato tutto in salita a causa della penalizzazione: in classifica i punti sono appena 31 e la salvezza è ancora tutta da conquistare, con il rischio playout ma anche retrocessione diretta non ancora scongiurata. Il pareggio casalingo con il Livorno è stato un passo falso, adesso si deve cercare un risultato pesante sul campo della Cremonese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Foggia non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Zini, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FOGGIA

Analizziamo adesso le probabili formazioni attese per Cremonese Foggia. I lombardi di Massimo Rastelli sono reduci dalla bellissima vittoria sul campo del Cittadella, di conseguenza è legittimo attendersi la conferma dei protagonisti: modulo 3-5-2 con la difesa a tre formata da Terranova, Caracciolo e Claiton davanti al portiere Agazzi, nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Mogos, Arini, Castrovilli, Croce e Migliore, infine il tandem d’attacco con la possibile conferma di Piccolo e Montalto, anche se c’è pure Strizzolo in alternativa. Il Foggia invece ha squalificati Billong e Agnelli: Gianluca Grassadonia deve dunque decidere chi affiancherà Ranieri e Loiacono davanti al portiere Leali, mentre a centrocampo dovremmo vedere Cicerelli, Busellato, Gerbo, Greco e Kragl da destra a sinistra, infine in attacco tutto da decidere, dopo che a Pasquetta Galano e Iemmello erano andati in panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Cremonese Foggia in base alle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Appaiono favoriti i padroni di casa Lombardia, infatti il segno 1 è proposto alla quota di 2,20. Si sale poi a esattamente 3,00 volte la posta in palio in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine un colpaccio esterno del Foggia è quotato a 3,55, chiaramente per chi avrà puntato sul segno 2.



