Diretta Crotone Ascoli/ Streaming video DAZN: calabresi salvi (Serie B)

Crotone Ascoli, diretta da Piscopo, si gioca sabato 11 maggio con calcio d’inizio alle ore 15.00, sarà una delle sfide della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Ai calabresi serve ancora un punto per la matematica salvezza: proveranno a ottenere l’obiettivo, mancato nell’ultima trasferta di La Spezia, contro un Ascoli già salvo e a sua volta reduce dal ko interno contro il Palermo. Considerando le difficoltà incontrate lungo la strada in questa stagione, la salvezza può ritenersi un obiettivo soddisfacente per entrambe le compagini, anche se il Crotone reduce dalla Serie A alla vigilia si aspettava senz’altro qualcosa di più ma è passato attraverso due cambi di allenatore e tante difficoltà nella parte centrale del campionato, mentre l’Ascoli con la rimonta finale è stato addirittura in corsa per i playoff, sia pure più virtualmente che in maniera concreta.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Crotone Ascoli non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ASCOLI

Le probabili formazioni di Crotone-Ascoli, sfida che andrà in scena allo stadio Scida di Crotone. Padroni di casa schierati da mister Stroppa con un 3-5-2 con in campo dal primo minuto Cordaz; Curado, Vaisanes, Marchizza; Molina, Zanellato, Barberis, Firenze, Milic; Machach, Simy. Risponderà l’Ascoli di Vivarini con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Lanni; Laverone, Padella, Valentini, D’Elia; Addae, Casarini, Cavion; Ciciretti, Chajia; Ardemagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Crotone favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro l’Ascoli. Vittoria interna quotata 1.45 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.90 la quota del pareggio e Bet365 propone a 5.80 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.75 l’over 2.5 e 2.10 l’under 2.5.



