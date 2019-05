Diretta Crotone Benevento/ Streaming video DAZN: squali quasi salvi? (Serie B)

Crotone Benevento, che sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 1 maggio e vale per la 36^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Grazie alla roboante e vitale vittoria di Venezia, i calabresi hanno fatto un passo avanti forse decisivo per la salvezza: con tre giornate da giocare i punti di vantaggio sui lagunari sono 4 (sul Livorno invece sono 5) e dunque l’obiettivo è alla portata. Manca un ultimo sforzo per prendersi se non altro la permanenza in Serie B, non certo il traguardo che la società si era fissata all’inizio della stagione ma comunque un risultato positivo per come si era messa ad un certo punto; il Benevento ha vinto le ultime due partite e quattro delle ultime cinque, ha ormai blindato il suo quarto posto ma può ancora a prendersi la terza piazza del Palermo, che significherebbe – almeno sulla carta – una semifinale playoff più morbida. Attenzione poi all’eventualità di correre per la promozione diretta: il Lecce è a +7 ma ha anche una partita in più, se il margine dovesse diventare di 4 lunghezze i sanniti potrebbero mettere tante pressione, pur se ormai le cose sembrano definite. Andiamo dunque a vedere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della sfida, la diretta di Crotone Benevento è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Benevento non è disponibile: sarà la nuova piattaforma DAZN a mandare in onda la partita, che dunque è riservata esclusivamente agli abbonati che, attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, la potranno seguire in diretta streaming video avendo la possibilità, qualora possano avvalersi di una smart tv con connessione a internet, di installare direttamente l’applicazione sullo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BENEVENTO

E’ molto probabile che Giovanni Stroppa confermi, per Crotone Benevento, il 3-5-2 con cui i rossoblu hanno dominato al Penzo: Vaisanen, Curado e Marchizza saranno allora la linea di difesa che si piazzerà davanti al portiere e capitano Cordaz, sulle corsie laterali agiranno Sampirisi (favorito su Rohden) e Molina mentre a centrocampo il playmaker sarà Benali (reduce da una splendida doppietta), che fa qualche passo indietro rispetto al solito e sarà supportato da Barberis e Zanellato. Stefano Pettinari e Simy mantengono il vantaggio su Mraz per le due maglie in attacco. Conferme anche per Cristian Bucchi: il suo Benevento scenderà in campo con un 4-3-1-2 nel quale Massimo Coda (19 gol nel torneo) sarà affiancato da Armenteros (ritorno importante a gennaio) con Roberto Insigne alle loro spalle, e un centrocampo di qualità comandato da Del Pinto e Nicolas Viola, che almeno inizialmente agirà sulla mezzala con Bandinelli che si posizionerà dall’altra parte della linea mediana. Antei e Caldirola proteggeranno il portiere Montipò, Gyamfi e Gaetano Letizia saranno invece i due terzini.

QUOTE E SCOMMESSE

Per scommettere su Crotone Benevento sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i padroni di casa sono favoriti nonostante la situazione di classifica, con il segno 1 che vale 2,60 volte la posta messa sul piatto contro il valore di 2,95 che è stato dato al segno 2, su cui puntare per il successo esterno dei sanniti. Con il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, il vostro guadagno sarebbe identico a quello previsto per l’affermazione degli ospiti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA