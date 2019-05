Diretta Cuneo Pro Patria/ Streaming video e tv: tigrotti verso i playoff (Serie C)

Cuneo Pro Patria sarà diretta dal signor Andrea Zingarelli, va in scena sabato 4 maggio alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Sfida senza stimoli di classifica tra le due formazioni, con il Cuneo ormai costretto ai play out contro la Lucchese, sotto il peso dei 23 punti di penalizzazione subiti che hanno trasformato un campionato votato alla ricerca delle prime dieci posizioni in una sofferta marcia verso uno spareggio per restare in categoria, scritto ben prima del ko di Carrara anche se qualche speranza di salvarsi subito si era aperta. L’Albissola lontana 5 lunghezze è ormai irraggiungibile, così come è sicura della partecipazione ai play off la Pro Patria: bella soddisfazione per i Tigrotti di Busto Arsizio che dopo essersi ripresentati ai nastri di partenza di un campionato professionistico, sono sempre riusciti a veleggiare nell’alta classifica. La Pro Patria arriva dalla sconfitta interna contro il Pisa, ko indolore vista la situazione e la concentrazione già rivolta ai playoff.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Pro Patria non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Fratelli Paschiero di Cuneo, come quasi tutti i match di Serie C, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma elevensports.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO PRO PATRIA

Le probabili formazioni di Cuneo Pro Patria, match che andrà in scena presso lo stadio Fratelli Paschiero. I padroni di casa, schierati dal tecnico Scazzola con un 3-5-2, giocheranno con Cardelli; Tafa, Cristini, Castellini; Spizzichino, Bobb, Paolini, Said, Bertoldi; Defendi, Jallow. Risponderà con un 3-5-2 la Pro Patria allenata da Javorcic, schierato con Mangano; Molnar, Battistini, Boffelli; Mora, Gazo, Fietta, Ghioldi, Galli; Santana, Mastroianni.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi alla Pro Patria nella sfida esterna contro il Cuneo. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 2.90, il pareggio viene quotato 3.10 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.40 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.15 e 1.65.



