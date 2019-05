Diretta Diamond league 2019/ Streaming video e tv, programma e orari a Shanghai

La grande atletica torna di scena oggi sabato 18 maggio 2019 in diretta per la Diamond league 2019 a Shanghai. Dopo quindi l’emozionate tappa di apertura a Doha, dove ha preso parte pure Caster Semenya, ecco che ci si sposta in Cina per il secondo appuntamento di questa emozionate stagione del diamante su pista. Il banco di prova è ben prestigioso, viste pure le gare eccezionali a cui abbiamo assistito qui nella passata stagione e i protagonisti d’eccellenza non mancheranno, da Elaine Thompson ad Andre De Grasse. Chi mancheranno però saranno gli azzurri. Nessun atleta del nostro paese infatti sarà in pista a Shanghai per la Diamond league, e pure Gianmarco Tamberi, che pure aveva annunciato la sua presenza, ha infine annullato la trasferta per qualche dolorino di troppo al piede destro. I nostri atleti infatti si vorranno conservarsi in vista del Golden Gala di Roma, previsto il prossimo 6 giugno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI SHANGHAI

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire in diretta tv gran parte del programma del Diamante per l’evento a Shanghai della Diamond league 2019. Le imprese del big dell’atletica saranno visibili quindi dalle ore 13,00 su Sky Sport Arena, al canale 204: diretta streaming video assicurata per tutti gli abbonati tramite la ben nota app Sky Go.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019: IL PROGRAMMA DI SHANGHAI

In attesa di poter dare il via alla diretta della Diamond league di Shanghai 2019 andiamo a vedere nel dettaglio il programma di questo secondo evento del circuito del diamante. Come al solito il calendario delle gare è fittissimo, ma delle 17 prove previste, ben 16 saranno caratterizzate dal diamantino e quindi metteranno in palio punti per le classifica finali. Facendo poi il giusto calcolo del fuso orario con l’Italia ecco che la prima gara del lancio del giavellotto femminile avrà inizio alle ore 12,10: a seguire ecco poi le prove per il Diamante del salto in alto maschile e del lancio del peso femminile, mentre il salto con l’asta donne non avrà luogo prima delle ore 12,35 italiane. Proseguendo ecco altre prove determinanti per la Diamond league: di fila infatti assisteremo al 400 m ostacoli, ai 5000 m e al salto in lungo maschile oltre per la prova dei 4000 m femminile. Solo alle 13,45 quindi sarà attesa in pista a Shanghai la gara dei 200 metri maschile, che però sarà l’unica non caratterizzata dal diamante. A seguire da programma ecco che alle ore 13,46 avranno inizio le gare dei lancio del giavellotto maschile e dei 1500 m e 1000 metri femminile: alle ore 14,26 ecco poi le ultime gare di questa tappa a Shanghai e quindi i 100 metri ostacoli maschili, i 3000 siepi femminile e la gara regina per gli uomini dei 100 metri.



