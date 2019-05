Diretta Djokovic Tsitsipas/ Finale Madrid Open 2019 streaming video e tv, orario

Djokovic Tsitsipas è la finale maschile del torneo Madrid Open 2019: l’appuntamento con il torneo di tennis Master 1000 è arrivato alla sua partita per il titolo, che viene disputata domenica 12 maggio con inizio alle ore 18:30. Da una parte uno dei grandi di questo sport, capace di dominare il proscenio e di vincere 15 Slam andando a rivaleggiare ad armi pari (se non superandoli) con Federer e Nadal; avrà però pane per i suoi denti Novak Djokovic, che affronta oggi uno dei giovani emergenti che stanno facendo meglio sul circuito Atp, e che è già alla seconda finale di un 1000. Stefanos Tsitsipas infatti l’aveva centrata a Toronto lo scorso agosto, perdendo contro Rafa Nadal che lo aveva battuto anche nel 500 di Barcellona qualche mese prima; sabato invece il greco si è preso la sua grande rivincita e adesso punta il titolo numero 5 della sua carriera, quello che fino a questo momento sarebbe certamente il più importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Djokovic Tsitsipas, finale al Madrid Open 2019 sarà visibile soltanto dagli abbonati alla televisione satellitare, che potranno gustarla sui canali Sky Sport 1 (201) o Sky Sport Arena (204), e in assenza di un televisore potranno assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Skiy Go che non comporta costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

Djokovic Tsitsipas, finale del Madrid Open 2019, rappresenta per Novak Djokovic la possibilità di vincere questo torneo per la terza volta: il serbo si era già imposto nel 2011 e nel 2016, e adesso può mettere in bacheca un altro Master 1000 per rilanciarsi appieno in una stagione fino a questo momento altalenante. Dopo aver vinto gli Australian Open per la settima volta, il numero 1 Atp ha giocato male i due Master 1000 negli Stati Uniti e ha approcciato la stagione sulla terra rossa senza il giusto piglio; naturalmente anche lui si sta gestendo perché il bersaglio grosso in questo 2019 sembra essere quello del Grande Slam di calendario, e soprattutto la possibilità di vincere ancora una volta il Roland Garros. Come già detto Stefanos Tsitsipas potrebbe essere un avversario tosto: il greco si era già rivelato al mondo lo scorso anno, al termine del quale aveva trionfato nella NextGen Atp a Rho, e nel corso dei mesi seguenti ha fatto passi da gigante arrivando a inserirsi nella Top Ten e diventando, tra i giovani tennisti che stanno provando a prendersi una larga fetta del circuito Atp, quello con i migliori risultati. Oggi ha una grande occasione per mettere in bacheca il primo Master 1000: vedremo allora come andranno le cose nella diretta della finale al Madrid Open 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA