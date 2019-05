Diretta Eibar Barcellona/ Streaming video e tv: partita senza obiettivi (Liga)

Eibar Barcellona, partita diretta dall’arbitro José Luis Munuera Montero, si gioca alle ore 16:15 di domenica 19 maggio: presso l’Ipurua i blaugrana chiudono il loro campionato di Liga 2018-2019, che hanno dominato in lungo e in largo ottenendo il secondo titolo consecutivo. Finisce dunque in festa per Ernesto Valverde, che però difficilmente resterà sulla panchina della squadra: pesano oltre misura le due eliminazioni ai quarti di Champions League, entrambe con tre gol di vantaggio da difendere dopo l’andata, e il fatto che il trofeo non si vinca da cinque anni è chiaramente un dato che la società prende in considerazione. In più comunque il Barcellona potrebbe terminare la stagione mettendo in bacheca la Coppa del Re: affronterà il Valencia tra sei giorni. L’Eibar ha disputato un campionato di tutto rispetto, abbondantemente salvo e con soli 7 punti di ritardo dalla zona europea. Una stagione da incorniciare per la squadra basca, che aveva comunque fatto meglio un anno fa (51 punti e nona posizione) ma si sta confermando al centro del gruppo spagnolo. Ora vediamo, mentre aspettiamo la diretta di Eibar Barcellona, in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco dell’Ipurua analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Eibar Barcellona.

La diretta tv di Eibar Barcellona non sarà prevista: il campionato spagnolo di calcio infatti viene trasmessa soltanto dalla piattaforma DAZN, che anche in questo caso permetterà a tutti gli abbonati di seguirla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa alla diretta streaming video si potrà eventualmente sfruttare una smart tv con connessione a internet: in questo modo sarà possibile scaricare l’applicazione direttamente sul vostro televisore, e sfruttarne lo schermo.

José Luis Mendilibar dovrebbe confermare per Eibar Barcellona parte della squadra che ha perso al La Ceramica: davanti al portiere Dimitrovic dovrebbero giocare capitan Ramis e Oliveira, con De Blasis e José Angel (ex della Roma) che spingono sulle corsie laterali. In mezzo al campo Miguel Marì insidia le maglie di Jordan e Sergio Alvarez, allo stesso modo Pere Milla potrebbe soffiare il posto a Cucurella sulla corsia sinistra nella linea dei trequartisti, che dovrebbe essere completata da Pedro Leon e Orellana. Ballottaggio anche in attacco, con Enrich e Kike che partono praticamente allo stesso livello. Il Barcellona deve preparare la finale di Coppa del Re, dunque sarà in campo con tante riserve: dalla panchina praticamente tutto il tridente, possibile titolare Coutinho ma con Malcom da laterale destro e Kevin Prince Boateng che potrebbe giocare come prima punta (da valutare Messi, se non altro per incrementare il bottino di gol). A centrocampo dovremmo vedere il giovane Alena ormai stabilmente inserito in prima squadra; Rakitic e Sergio Busquets possibili conferme, ma attenzione al giovane Riqui Puig. Possibile esordio difensivo per Todibo al fianco di Umtiti o Murillo; sulle fasce Nélson Semedo e Jordi Alba, in porta Cillessen che potrebbe lasciare la Catalogna in estate.

Blaugrana ovviamente favoriti in Eibar Barcellona, come riportano anche le quote previste dall’agenzia di scommesse Bwin: secondo questo bookmaker il segno 2 per la vittoria esterna dei campioni di Spagna vale 1,85 volte la somma investita, mentre il pareggio ha un valore di 4,00 volte la cifra messa sul piatto. Sorprendentemente comunque l’eventualità del segno 1, che dovrete giocare per il successo dei padroni di casa, vi farebbe guadagnare “solo” un corrispettivo di 3,60 volte la puntata.



