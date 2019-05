Diretta Eintracht Chelsea/ Streaming video Tv8: Sarri rischia! (Europa League)

Eintracht Chelsea, che sarà diretta dal signor Carlos Del Cerro Grande, si gioca giovedì 2 maggio alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per le semifinali d’andata di Europa League 2018-2019. I tedeschi si sono imposti come rivelazione assoluta della competizione (ribaltando anche la sconfitta di Lisbona ed eliminando il Benfica), ma nelle ultime 3 partite di Bundesliga hanno ottenuto solamente 2 punti, mettendo a repentaglio la qualificazione alla prossima Champions League che si giocheranno molto probabilmente sul campo del Bayer Leverkusen nel prossimo turno. Dall’altra parte il Chelsea pareggiando in Premier League nello scontro diretto contro il Manchester United, ha compiuto un passo in avanti fondamentale nella corsa al quarto posto e si presenta alla Commerzbank Arena con i favori del pronostico anche per la conquista della finalissima di Europa League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht Francoforte Chelsea sarà prevista in esclusiva collegandosi sul canale numero 253 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno vedere anche la diretta streaming video sul sito skygo.sky.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Tuttavia, questa sarà la partita che verrà trasmessa in chiaro: dunque gli appassionati potranno seguire la semifinale di andata anche su Tv8, che ha mandato in onda – salvo eccezioni – una partita per ogni giornata di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT CHELSEA

Prima del calcio d’inizio della partita, andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Eintracht Chelsea, match che andrà in scena presso la Commerzbank Arena di Francoforte. I padroni di casa, schierati dal tecnico Hutter con un 3-4-1-2, giocheranno con Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Gacinovic; Paciencia, Jovic.. Risponderà con un 4-3-3 il Chelsea allenato da Sarri, schierato con Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Chelsea nella sfida esterna contro l’Eintracht. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 2.85, il pareggio viene quotato 3.40 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.50 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.90 e 1.85.



