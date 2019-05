Diretta Empoli Fiorentina/ Streaming video DAZN: azzurri favoriti (Serie A)

Empoli Fiorentina sarà diretta dal signor Irrati, ed è un interessante derby toscano nella 35^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Partita vitale per gli azzurri: terzultimi con 29 punti, hanno recentemente perso due sfide dirette sanguinosissime contro Spal e Bologna e dunque hanno peggiorato una situazione che potrebbe essere compromessa dopo questo turno. Bisogna vincere e sperare nelle tre giornate successive per salvarsi, ma non sarà semplice perchè la rottura è prolungata; oggi tuttavia c’è una bella occasione, perchè la Fiorentina non ha più motivazioni in un campionato che sta finendo addirittura malissimo. Il ko interno contro il Sassuolo riassume quello che poteva essere e non è stato: una stagione iniziata con propositi europei rischia di chiudersi con la seconda metà della classifica, nonostante la rosa sia competitiva il progetto non è sembrato all’altezza. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Empoli Fiorentina, attesa ormai tra poche ore; nel frattempo possiamo analizzare nel dettaglio alcune delle scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita del Castellani.

La diretta tv di Empoli Fiorentina non è disponibile: sarà infatti la nuova piattaforma DAZN a mandare in onda la partita, che dunque è riservata esclusivamente agli abbonati che, attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, la potranno seguire in diretta streaming video avendo la possibilità, qualora possano avvalersi di una smart tv con connessione a internet, di installare direttamente l’applicazione sullo schermo.

Per Empoli Fiorentina Aurelio Andreazzoli non rinuncia al 3-5-2, ma deve fare i conti con gli infortuni dei suoi veterani difensivi: saranno ancora Veseli e Nikolaou a disporsi ai lati di Rasmussen, con Dragowski che nella partita di andata vestiva la maglia viola. Di Lorenzo correrà sulla corsia destra, Pajac è ormai titolare fisso a sinistra anche per l’indisponibilità di Antonelli; in mezzo la regia di Bennacer, partita speciale per Hamed Traoré che da luglio sarà un calciatore gigliato e poi spazio a Krunic, uno dei più appetibili sul mercato. Diego Farias e Caputo saranno ancora la coppia offensiva dell’Empoli; nella Fiorentina sarà 4-3-3 con Mirallas nuovamente favorito su Giovanni Simeone per completare un tridente nel quale Muriel sarà la prima punta e Federico Chiesa agirà a destra; in mezzo al campo Benassi si gioca il posto con Edmilson Fernandes e Bryan Dabo, a rimanere fuori potrebbe nuovamente essere il giovane Gerson perchè il regista sarà Veretout, che ha sbagliato un rigore lunedì scorso. Milenkovic e Biraghi gli esterni difensivi, German Pezzella e Ceccherini (preferito a Vitor Hugo) proteggeranno il portiere Lafont.

Le quote per scommettere su Empoli Fiorentina sono state fornite anche dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, con un valore pari a 2,25 volte la somma messa sul piatto contro la quota di 2,90 che è stata invece posta sul segno 2, per il quale scommettere se pensate ad un successo viola. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,75 volte la cifra che avrete deciso di investire.



