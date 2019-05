Diretta Empoli Palermo Primavera/ Streaming video e tv: incrocio per la salvezza!

Palermo Empoli Primavera, che sarà diretta dal signor Riccardo Annaloro, si gioca alle ore 15:00 di sabato 18 maggio ed è valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1 2018-2019. Per i rosanero il campionato è sostanzialmente finito: grazie al bel pareggio di Firenze la formazione siciliana ha ottenuto quel punto che serviva per tenere a distanza le ultime posizioni, tecnicamente la salvezza non è ancora arrivata ma per arrivare fino ai playout dovrebbe arrivare il sorpasso di tre squadre, tra cui il Sassuolo che dovrebbe fare 6 punti contro gli 0 dello stesso Palermo. Più complesso il discorso per l’Empoli, che è stato battuto in casa dal Chievo e ha vinto una sola volta nelle ultime sette partite: i toscani sono a -2 dai rosanero, vincendo opererebbero un sorpasso forse determinante ma chiuderanno in casa contro l’Atalanta, già tranquilla ma comunque orientata allo scudetto e sempre decisamente superiore. Vedremo allora quello che potrebbe succedere nella diretta di Palermo Empoli Primavera; nel frattempo possiamo andare a fare un rapido excursus sulle probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Palermo Empoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, come di consueto il canale (al numero 60 del televisore) che dà ampio risalto al campionato 1: dunque l’appuntamento è in chiaro per tutti, e si potrà seguire questa partita della 29^ giornata anche in diretta streaming video grazie alla stessa emittente che fornisce questa eventualità direttamente sul suo sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

In Palermo Empoli Primavera i siciliani, che hanno una bella striscia di risultati positivi, devono rinunciare a Sicuro: uno tra Lucera e Correnti ne prenderà il posto come esterno sinistro, nel centrocampo di Giuseppe Scurto sono confermati il laterale destro Gambino e poi i due interni Santoro e Costantino. Davanti gioca Birligea (doppietta contro la Fiorentina) con Cannavò, mentre in difesa dovremmo vedere Petrucci e Gallo sulle fasce con De Marino e Angileri a protezione del portiere Avogadri. Lamberto Zauli schiera l’Empoli con il rombo di centrocampo: Belardinelli vertice basso, Montaperto alle spalle dei due attaccanti Bertolini e Bozhanaj (ma Eduardo Baldé se la gioca) e due mezzali che ancora una volta dovrebbero essere Zelenkovs e Samuele Ricci. Davanti a Saro ci saranno Matteucci e Curto; i due terzini, come nell’ultima partita, dovrebbero essere Perretta e Ricchi con quest’ultimo in ballottaggio con Gianneschi.



