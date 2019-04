Diretta Empoli Roma Primavera/ Streaming video e tv: trappola per i giallorossi?

Empoli Roma Primavera, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio della sezione Aia di Ancona, è una partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. L’appuntamento è fissato per le ore 15.00 di oggi pomeriggio, venerdì 26 aprile 2019. Empoli Roma Primavera si annuncia come una partita molto interessante, trasferta ostica per i giallorossi sul campo di un Empoli che settimana scorsa ha colto una clamorosa vittoria per 0-5 sul campo della Juventus. La Roma non è stata certamente da meno, avendo vinto per 5-0 contro il Torino, ma i giallorossi non dovranno sottovalutare l’ostica trasferta in Toscana anche se la differenza in classifica è evidente, dal momento che l’Empoli ha 30 punti e la Roma 45. I giallorossi sono certi di un posto ai playoff e provano ad inseguire il secondo posto che varrebbe l’accesso immediato alle finali scudetto, l’Empoli invece è vicino alla salvezza, che va però ancora messa al sicuro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Empoli Roma Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 15.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Empoli Roma Primavera. L’Empoli di Lamberto Zauli dovrebbe confermare in blocco il 4-3-1-2 che ha trionfato in casa Juventus: in porta Saro, davanti a lui la retroguardia con Perretta, Matteucci, Curto e Ricchi da destra a sinistra; il terzetto di centrocampo invece dovrebbe essere formato da Zelenkovs, Belardinelli e Ricci, infine in attacco il trequartista Montaperto in appoggio alle due punte Bertolini ed Ekong. Per la Roma di Alberto De Rossi disegniamo invece il 4-3-3: Fuzato in porta, davanti a lui difesa a quattro con Parodi, Trasciani, Cargnelutti e Semeraro; in mediana un terzetto con Pezzella, Greco e Riccardi, infine il tridente offensivo con Besuljen e D’Orazio ai fianchi del centravanti Celar.



