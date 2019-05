Diretta Entella Pordenone/ Streaming video e tv: il primo atto Supercoppa Serie C

Entella Pordenone, diretta dall’arbitro Davide Curti della sezione Aia di Milano, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 11 maggio 2019, presso lo stadio Comunale di Chiavari ed è il primo atto della Supercoppa di Serie C. Entella Pordenone vedrà dunque sfidarsi i liguri vincitori del girone A e i friulani che hanno invece vinto il girone B: entrambe le squadre hanno festeggiato la promozione in Serie B e adesso chiudono la stagione con questo simbolico triangolare che comprenderà naturalmente anche la Juve Stabia vincitrice del girone C, per indicare una squadra che simbolicamente potrà considerarsi la migliore della Serie C, anche se l’obiettivo fondamentale è già in tasca per tutti. Si tratta di un torneo composto da tre partite: ogni squadra ne disputa due, una in casa e una fuori – le prossime vedranno dunque l’Entella sul campo della Juve Stabia e il Pordenone invece in casa con i campani. Verrà stilata una classifica e chi chiuderà al primo posto si aggiudicherà la Supercoppa di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Entella Pordenone; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Supercoppa compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PORDENONE

Le probabili formazioni di Entella Pordenone ci potrebbero riservare delle sorprese, perché di certo i due allenatori daranno spazio in questa Supercoppa anche ai giocatori meno utilizzati. Anche il fattore campo potrebbe fare la differenza: giocando a Chiavari, potrebbe essere la Virtus Entella a dare maggiore significato alla partita, che sarà l’ultima dell’anno davanti ai propri tifosi, dunque Roberto Boscaglia potrebbe in linea di massima confermare chi aveva giocato sabato scorso la fondamentale partita con la Carrarese che ha regalato in extremis la promozione ai liguri. Il Pordenone invece già da tempo ha conquistato la prima promozione della sua storia in Serie B: vedremo dunque quali saranno le scelte di Attilio Tesser per il suo gruppo che da più tempo ha abbassato l’adrenalina, tenendo anche conto del fatto che la partita in casa sarà quella con la Juve Stabia.



