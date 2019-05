Diretta Fano Triestina/ Streaming video e tv: AJ all’ultima spiaggia (Serie C)

Fano Triestina, diretta dall’arbitro Davide Miele della sezione Aia di Torino, in programma per la trentottesima giornata del girone B di Serie C, avrà inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019, come tutti gli altri incontri di questo gruppo. Allo stadio Raffaele Mancini della città marchigiana, Fano Triestina sarà una partita importante soprattutto per i padroni di casa. La classifica infatti parla chiaro: il Fano ha 35 punti e solo vincendo avrà qualche speranza di salvezza, dal momento che nel girone B (rimasto a 20 squadre) per l’ultima c’è la retrocessione diretta in Serie D; i marchigiani proveranno ad approfittare di una Triestina che è già certa del secondo posto, anche se tecnicamente la differenza fra le due squadre è grande. Settimana scorsa la vittoria contro il Teramo non è bastato per tenere viva la lotta per il primo posto, mentre il Fano perdendo a Vicenza ha reso ancora più difficile la propria posizione e oggi per l’Alma Juventus è l’ultima spiaggia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fano Triestina; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FANO TRIESTINA

Scopriamo adesso le probabili formazioni in vista di Fano Triestina. Per i padroni di casa, mister Fabio Brini punterà sul modulo 4-4-1-1 con Sarr tra i pali e davanti a lui la retroguardia a quattro composta da Sosa, Celli, Konaté e Magli. Linea a quattro anche a centrocampo con Clemente, Selasi, Tascone e Liviero, mentre qualche metro più avanti agirà Filippini in appoggio alla prima punta Ferrante. La replica della Triestina allenata da Massimo Pavanel potrebbe prevedere il modulo 4-4-2 con Offredi tra i pali e davanti a lui la difesa a quattro formata da Formiconi, Malomo, Codromaz e Frascatore. In mediana la coppia formata da Maracchi e Coletti, più gli esterni Petrella a destra e Beccaro a sinistra, infine la copia d’attacco con Granoche e Costantino probabili titolari.



