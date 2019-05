Diretta Fenerbahçe Anadolu Efes/ Streaming video e tv: semifinale basket Eurolega

Fenerbahçe Anadolu Efes è la prima semifinale di basket Eurolega 2018-2019: si gioca alle ore 18:00 di venerdì 17 maggio presso la Fernando Buesa Arena di Vitoria. Una gara secca di per sè entusiasmante, resa ancor più scintillante dal fatto che si tratti di un derby: magari non il più sentito tra quelli di Istanbul (citofonare Galatasaray) ma certamente quello tra le due realtà che negli ultimi anni hanno contribuito a spingere il basket turco. Il Fenerbahçe ha dominato la regular season ed è alla quinta partecipazione consecutiva alla Final Four: laureatosi campione nel 2017, potrebbe giocare domenica la sua quarta finale in serie a conferma della crescita esponenziale, targata Zelimir Obradovic e non solo. Dall’altra parte troviamo un Efes che, dopo qualche anno in chiaroscuro, ha saputo trasformarsi: i turchi sono alla prima Final Four di sempre da quando l’Eurolega è “moderna” (cioè dal 2001) e ha tutte le carte in regola per ottenere la finale anche se gli avversari hanno qualcosa in più. Da ricordare che la squadra di Ergin Ataman, lui pure vinto in Italia, è quella che ha tagliato fuori Milano dai playoff all’ultima giornata; ora spazio ai temi principali nella diretta di Fenerbahçe Anadolu Efes, la cui palla a due è attesa tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fenerbahçe Anadolu Efes: la semifinale di Eurolega sarà però disponibile a tutti gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player, che dall’inizio della stagione offre il pacchetto completo del torneo continentale. Si potrà allora seguire questa partita in diretta streaming video, attraverso PC, tablet o smartphone; sul sito www.euroleague.net troverete invece tutte le informazioni utili sulla sfida, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E CONTESTO

Fenerbahçe Anadolu Efes mette a confronto una squadra che da cinque anni fa parte dell’elite del basket europeo e una che, nonostante abbia sempre mantenuto un livello importante, ha fatto solo adesso il grande salto di qualità. Trascinata da Vasilije Micic (secondo quintetto di Eurolega) e Shane Larkin, impreziosita dalla presenza dell’ex Varese Bryant Dunston sotto i tabelloni, la squadra di Ataman ha ottenuto la qualificazione ai playoff con il quarto posto e poi si è presa la semifinale andando a dominare (verbo che comunque non rende l’idea) gara-3 contro il Barcellona riottenendo il fattore campo perso nella sfida precedente, e ha chiuso alla quinta partita. Oggi però sarà durissima, perchè come detto il Fenerbahçe di Obradovic è forse la squadra migliore del torneo: un po’ “italiana” per la presenza di Gigi Datome e Nicolò Melli, la formazione gialloblu ha chiuso la regular season con 25 vittorie e 5 sconfitte rimanendo in testa dall’inizio alla fine, ai playoff ha perso clamorosamente gara-2 in casa contro lo Zalgiris Kaunas ma poi ha saputo riprendersi con due successi in terra lituana. Il pronostico tende decisamente da questa parte, ma siamo alla semifinale di Eurolega e sappiamo bene che tutto è possibile: non ci resta che metterci comodi e assistere al grande spettacolo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA